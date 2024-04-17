網家旗下 21th Fintech 將強化拍付國際支付與點數業務

網路家庭（8044）集團積極發展金融科技，強化支付生態系。旗下金融科技公司21th Fintech持有子公司拍付國際資訊以第三方支付和電子錢包技術，發展未來支付需求，喊出「精準消費回饋」、「平台整合策略」、「點數經營活化」以及「IP應用合作」等四大戰略，打造金融科技競爭力。

拍付國際擁有第三方支付業務、支付錢包Pi拍錢包，搭配電商與通路銷售發送的P幣，建立虛擬P幣生態圈。不過支付與虛擬幣生態圈競爭激烈，拍付國際長期虧損，近年整併至21th Fintech。拍付國際總經理謝孟勳表示，展望2024年，拍付國際年初執行精準消費回饋、平台整合策略、點數經營活化以及IP應用合作等四大重點戰略。

目前拍付國際擁有玉山 Pi 拍錢包信用卡與中信ALL ME卡等信用卡，針對交通通路進行加碼推廣， Pi拍錢包是銀聯卡在台首度合作行動錢包，4月起支援綁定，持有銀聯卡的台灣民眾將能在更多場景消費。拍付國際上季策略投資台灣餐飲會員卡業者Ocard 奧理科技，將合作推出「Ocard Pay」，加深Pi拍錢包在餐飲場域的經營。

另外，P幣將與合作夥伴擴大點數應用，減少會員在點數使用上的痛點，促進平台間點數流動的效益，合作夥伴的點數也能在 Pi 拍錢包持續拓展的消費情境中整合使用。

拍付國際也宣布「Pi Partners」今年踏足IP生態圈，將以奇幻故事流踏入IP市場。首站參與4月台灣插畫圈年度盛事「2024 Illustration Taipei台北國際插畫博覽會」，期望未來「Pi Partners」擴大跨領域的應用、發揮更多商業價值，進一步挹注獲利動能。

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