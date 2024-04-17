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華銀數位轉型以人才為重 總經理第一線傾聽員工心聲

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行積極召募數位人才，於15日舉行「Town Hall Meeting」，總經理黃俊智（前排中）站上第一線傾聽數位人才的心聲。圖/華南銀行提供
華南銀行積極召募數位人才，於15日舉行「Town Hall Meeting」，總經理黃俊智（前排中）站上第一線傾聽數位人才的心聲。圖/華南銀行提供

華南銀行（2880）於4月15日舉行跨部門、跨職級的「Town Hall Meeting」，總經理黃俊智站上第一線傾聽數位人才的心聲，以實際行動展現對同仁的關心及重視，並即時回應、採納數位人才提出的建議，同時也把對數位轉型的願景與目標清楚地傳達給全行同仁，藉此達到有效的互動溝通，也展現華南銀行對於數位轉型的決心，大幅增進數位人才的認同感及信賴感。

華銀透過「Town Hall Meeting」進行雙向溝通

「Town Hall Meeting」起源於西方政治選舉，候選人在「Town Hall」能和選民充分交流意見，選民可直接向候選人提問，是一種十分有效的溝通方式。

藉由這樣的交流，同仁就能提出對數位轉型有想法的部分，通過「直球對決」傳達給總經理；對於管理階層，則能聽到全行同仁最真實的回饋，充分了解到同仁的心聲。

因為華南銀行致力於經營充滿溫度的辦公環境，打造鼓勵員工發言、敏捷協作的數位文化，故員工能夠暢所欲言，不會對提問這件事情感到提心吊膽。

數位人才與推動敏捷組織是華銀推動數位轉型成功的關鍵

「人，是最大的資產」，華南銀行不只正面鼓勵員工表達意見，還賦予員工發聲的管道，尤其是近年華南銀行力推數位轉型，非常重視數位人才的意見，黃俊智表示，數位轉型是形塑華南銀行競爭力非常重要的任務，除了積極招募與培育數位人才外，推動敏捷組織運作，打破部門溝通藩籬，加速專案推動，以利更貼近使用者需求。

具體來說，華南銀行與數位人才共創一個鼓勵發言 、相互信任及協作的工作環境，藉此可以加速全行的數位和敏捷能力的擴散，幫助跨部門的溝通和資源的利用更有效率。

華銀持續招募數位人才 轉型與員工同行

華南銀行秉持著「以人為本」的理念，持續深入校園與數位人才對話，並大舉招募數位人才，提供優渥的獎酬福利及快速的升遷管道，營造多元幸福職場及良好職涯，誠摯歡迎有抱負、能力、熱情的求職者的加入，徵才內容請持續關注台灣金融研訓院及104人力銀行網站。

華南銀行 華銀

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