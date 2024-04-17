壽險業績開紅盤！今年首季新契約保費、續年度保費與總保費收入三增

壽險公會17日公布，全體壽險業第1季保單銷售業績，壽險保費收入加計負債合計為5,592.52億元，較去年同期增加3.3%；其中新契約保費為1,788.44億元，年增8.9%，續年度保費3,804.08億元，年增0.8%；不論新契約、續年度或總保費收入，全數較去年同期成長。

今年第1季，壽險業揮別保費「三衰」陰霾、穩定增長。

以新契約保費而言，與去年同期相較，健康險與壽險的增幅較大，僅年金險衰退。

壽險公會統計顯示，今年第1季，壽險新契約保費為1,290.18億元，占新契約保費的72.1%，年增15.2%；傷害險33.04億元占1.8%，年增7.1%；健康險114.09億元占6.4%，年增21.2%；年金險351.13億元占19.6%，年減11.6%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入，壽險公司本身行銷體系768.61億元占42.98%；銀行經代保代通路726.07億元占40.6%；傳統保險經紀人、保險代理人僅293.76億元占16.43%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.67:1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

若加計負債項目，傳統型年金險新契約保費14.35億元， 較去年同期劇減46%。

壽險公會解釋，整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年第1季傳統型壽險新契約保費收入增加的影響，大於傳統型年金險新契約保費收入減少的影響，且配合部分公司相關活動，帶動傳統型壽險及相關商品之銷售，因此，整體傳統型保險商品初新契約保費1,243.31億元，較去年同期大增19.9%。

在投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費208.36億元，年減11.3%，投資型年金險新契約保費336.77億元，年減9.2%，壽險公會分析，可能原因為受投資型保單新制影響，銷售難度增加，且在投資前景面臨諸多不確定因素下，保戶投資態度保守，因此，整體投資型保險商品新契約保費545.13億元，年減10%。

壽險公會表示，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

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