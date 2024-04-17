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柏瑞環球重點股票基金 榮獲2024理柏台灣基金獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
柏瑞環球重點股票基金得獎紀錄(資料來源：Lipper，2024/4。Smart智富月刊，2024/3。亞洲資產管理雜誌(AAM)，2024/1。Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。Citywire UK Awards，2023/4。)
柏瑞環球重點股票基金得獎紀錄(資料來源：Lipper，2024/4。Smart智富月刊，2024/3。亞洲資產管理雜誌(AAM)，2024/1。Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。Citywire UK Awards，2023/4。)

2024理柏(LSEG Lipper)台灣基金獎公布得獎名單，柏瑞環球重點股票基金在「環球股票」類別獲得五年期獎，為該基金去年在同類型獲得三年期獎之後再度獲獎。柏瑞環球重點股票基金的投資團隊，採用獨家研發的生命週期分類研究(LCR)與股票風險評估(ERA)，挑選出優質的投資標的進行長線布局，兼顧主動配置和風險控管，得以繳出亮眼成績。

根據理柏表示，理柏台灣基金獎的評選標準是截至2023年12月31日止，所有在台銷售的基金，在理柏環球基金類別中，至少要有10檔滿足各年期條件的基金，針對3年、5年和10年各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎。

柏瑞投信表示，美國通膨數據高於預期，市場對於聯準會(Fed)首次降息的預估時間點可能遞延至7月，使得股市近期表現承壓。不過，降息時間點也許延後，但聯準會政策轉向的態度仍未改變。儘管目前股市評價面並不便宜，然而隨著基本面好轉、貨幣政策有望轉趨寬鬆、量化緊縮料將提早結束，有望提升金融市場流動性，對於股市的看法仍維持正向。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出，先前利率的上升加劇了全球產業發展的分化，有些產業因借貸成本上升受到更大的影響，像是房地產與汽車產業，而營運不太依賴槓桿的產業則受到相對較小的影響，反映了產業差距不斷擴大的趨勢。

在此趨勢下，預計部分產業將會持續去庫存化，導致訂單和銷售額低於往常水平，而保持庫存供應充足亦可能對商品價格和企業利潤率構成壓力。然而，具備定價優勢的公司，過去因新冠疫情引發供應鏈困境而受惠，但在供應鏈舒緩之後，對於這些企業也可能是喜憂參半。綜觀全球經濟成長出現分歧化、地緣政治持續緊張以及產業庫存去化不一，意味著主動投資者比以往都更需要維持主動性與精挑細選的能力。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe說：「不同地區和產業的報酬可能不再具有相關性，正如我們現在所看到，而不同步的成長應該有利於主動投資。事實上，市場、經濟和地緣政治帶來的波動性加劇，反而為主動型基金經理人提供更多機會來挖掘優質但被低估的股票」。

柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市，並集中投資於全球的優質股票，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持股策略、不重押單一投資風格，因此本基金投資組合的周轉率相對較低。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，且須留意全球股市仍有波動風險。

股票 降息

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