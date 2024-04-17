瑞士隆奧亞債策略榮獲理柏台灣10年期基金獎肯定

瑞士隆奧集團為瑞士歷史悠久的私人銀行之一，成立於1796年，營業據點遍及全球，迄今兩百餘年帶領客戶度過40次金融危機，旗下「瑞士隆奧亞洲價值債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」，在王牌經理人Dhiraj Bajaj帶領之下，具有跳脫指數框架的操作模式，讓該基金長年表現優異，在國外已獲獎連連。

展新投顧創辦人黃大展曾是復華投信債券研究處主管，任職期間獲得不少基金獎，也曾帶領團隊拿下固定收益團隊獎，他以債券專業精選卓越基金的角度，決定在2023年擔任總代理將瑞士隆奧亞債基金引進台灣，不到一年的時間，首次總代理的首檔基金旋即於2024年拿下台灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎，長年優秀表現深受專業的基金研究機構肯定。

基金特色一、突破指數配置的框架。一般債券型基金操作大多會貼近指數的配置，以亞洲債券基金來說，通常占比最高的是中國大陸，但近幾年大陸市場表現不佳，因此貼近指數的配置，並不能為投資人帶來最好的報酬。

然而，瑞士隆奧亞債基金卻主動創造靈活的投資策略，突破指數配置的框架布局，以創造更有利基的投資組合配置；以現今的金融背景下為例，投資比重最高的為印度和印尼，前景不佳的中國大陸占比不到8%，其他更多元配置於澳洲、日本和精選的新興市場，搭配投資等級債（IG）和非投資等級債（HY）混合型投資組合配置，掌握信用市場絕佳投資機會。

基金特色２、因應市場趨勢調整配置比重。一般的亞洲債券指數約有80%的投資等級債和20%的非投資等級債，而瑞士隆奧亞債基金卻有約35%的非投資等級債，希望在市場上漲時能獲得更多的超額報酬，基金績效甚至媲美亞洲非投資等級債券基金！這是因為瑞士隆奧能運用研究資源，慎選出具有優異投資條件的債券；另方面，市場下跌時因為持有高占比的投資等級債，相對於非投資等級債類型的基金，也可以有更多下檔保護，長期以來，績效也反映出投資團隊傑出的配置能力和主動管理的價值。

針對目前市場的狀況，瑞士隆奧亞債團隊表示，2024年亞洲及新興市場總體環境可望呈現通膨下降趨勢，亞洲（中國大陸及日本除外）將因更寬鬆的融資條件和具韌性的成長而在經濟上受益最大，而相對於成熟市場債市，亞洲及新興市場估值偏低，利差更有縮窄的空間，料將吸引更多資金進駐。

除此之外，過去亞洲利率水準較高，因此在控制通膨方面優於美國，因此亞洲過去兩年升息幅度低於美國，預估Fed在這次週期的降息幅度都將高於亞洲，換言之，亞洲相對於美國將有更大的利差優勢，在此前提下，從2024年下半年開始，對債券發行者來說，政策利率差異的擴大將使美元債融資（利率較低）相對於本地債融資（利率較高）更具吸引力。

同時，美元走弱將導致投資者的外匯避險成本降低，因此，亞洲境內投資人對美元債的需求料將增加。根據JPM的預估，今年亞洲及新興市場債券仍將為負供給，將為亞債提供技術面支持，此外，由於聯準會將開啟降息循環，料全球追逐高利率的情況將增強，也有利於利率較高的亞洲及新興市場美元債的表現。

瑞士隆奧亞債基金在2023年方引進台灣，截至2024年3月，基金規模已超過20億美元，為全球第二大亞洲債券基金（IG-HY混合型投組）。在台灣目前僅提供法人申購，在不久將來一般投資人也可以在基金平台、銀行通路申購。

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