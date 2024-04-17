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統一投信榮獲理柏基金獎5項大獎 歷年國內外得獎127座

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
2024年理柏基金獎統一投信得獎名單。資料來源：理柏，2024/04/17。
2024年理柏基金獎統一投信得獎名單。資料來源：理柏，2024/04/17。

今年各大基金獎最新得獎名單公布已到尾聲。截至4/17，統一投信先後獲得２座晨星暨Smart智富台灣基金獎、９座BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎、５座LSEG理柏台灣基金獎，歷年國內外獲獎累計已達127座，包括23座團隊獎和104座個別基金獎，得獎類別橫跨台股、大中華股票、資訊科技、亞洲新興市場等，顯示團隊在多領域皆有優異表現。

理柏基金獎的評選方式，是採用風險調整後的績效，評估3年、5年和10年期相對於同類基金表現，充分反映對基金穩定回報的獨立專業評估。今年理柏基金獎，統一強漢基金（新台幣）橫掃大中華股票型全部期間共3座大獎，成為最大贏家。在大中華股票類別的5年期獎項，統一強漢基金更是連續3年獲獎。統一大龍印基金則獲得亞洲新興市場股票5年期獎項，在該類別已是第6度獲獎。統一奔騰基金也榮獲資訊科技股票類別3年期獎項。

統一強漢基金聚焦大中華區投資機會，布局具長線成長潛力的產業，也是各大基金獎常勝軍，歷年累計獲獎高達23座。統一大龍印基金以投資中國大陸及印度市場為主軸，直接布局當地優質企業或受惠當地經濟快速發展的股票，追求中長期穩健成長的投資績效。統一奔騰基金為境內科技股基金淨值王，4/10淨值達到246.97元，成立26年來，為許多投資人帶來財富成長。

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