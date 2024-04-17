第一太平戴維斯台灣總經理由陳逸鴻接任

商仲業者第一太平戴維斯17日宣布由陳逸鴻升任台灣總經理一職；陳逸鴻原任第一太平戴維斯台灣副總經理，晉升總經理一職後，將負責領導商用不動產投資部門之營運與業務策略，並拓展商仲團隊的業務發展計畫。

2011年陳逸鴻加入第一太平戴維斯，13年來參與多項國內、外大型商用不動產交易。2019年起帶領商用不動產部門，第一年就交出業績成長接近四成的亮眼成績，五年來克服新冠疫情、烏俄戰爭、全球通膨、貨幣緊縮等國際政治及經濟變動所帶來的衝擊，以寬廣的視野及精準的策略帶領同仁高效成長，自其接掌商用不動產部門以來，業績成長超過100%。

陳逸鴻2005年自國立臺北大學都市計畫研究所畢業後，加入國內大型人壽保險公司，參與不動產投資信託基金的投資與管理業務。2011年加入第一太平戴維斯後，即連續參與包括台灣首次不動產投資信託基金（REITs）清算—基泰之星在內的全部四檔基金資產處分案。

2023年陳逸鴻帶領團隊接獲委託標售新光一號不動產投資信託基金的三棟大型商辦處分案，一舉全數順利標脫、標脫總金額高達126億元，2024年至今已完成利百代南港大樓面積4,327坪、總金額達35.8億元的市場指標大案，展現出色的領導能力與執行力。

此外，陳逸鴻在人才培育上更見用心，積極帶領年輕優秀人才，打造具市場敏銳度且力求交易過程謹慎細心的團隊，完成多項客戶交付任務。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，陳逸鴻的出色表現帶領Savills第一太平戴維斯在台灣成為商用不動產交易的出色品牌。在他的悉心培育下，第一太平戴維斯擁有業界僅有年輕卻經驗豐富身經百戰的業務團隊，對他接任台灣總經理深具信心，並期待他帶領團隊有更上層樓的表現。

陳逸鴻表示，國內商用不動產市場正進入質與量雙雙改變的階段，從過往供給稀少、供不應求的情況，未來幾年將轉變到供給量能浮現，投資決策必須具備宏觀視角，在產業輪動快速與商圈移轉、產業聚落擴散等變數下，團隊將保持對市場的敏銳度及專注力，提供客戶更前瞻的建議與執行計畫。

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