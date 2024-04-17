理柏台灣基金獎壓軸揭曉，富蘭克林擁抱五金入袋，包括甫獲指標台灣基金獎肯定的富蘭克林坦伯頓全球平衡基金、歐洲中小型企業基金再登金榜。今年各大基金獎中，富蘭克林一共贏得17項獎座，其中在股債平衡相關的獎項斬獲豐富，包括團隊與個別基金均獲得青睞，此外後疫情時代關注度抬頭的全球氣候變遷題材及迎來近二十年罕見契機的債券資產，亦有多個基金奪得金獎肯定，印證富蘭克林全方位基金專家的堅強實力。

今年在理柏台灣基金獎勝出的五檔富蘭克林國民的基金，美盛銳思美國小型公司機會基金和富蘭克林華美全球非投資等級債券基金已是連續兩年獲獎，而優質基金不只是在不同時空環境皆能勝出，有些則能搏得各基金獎的評選共識，像是富蘭克林坦伯頓全球平衡基金、歐洲中小型企業基金今年同時獲得理柏和指標兩大基金獎。

富蘭克林股債團隊精銳聚集，洞悉產業趨勢與準確佈局策略奏效，始終是歷年各大基金獎的常勝軍，獲獎基金與經理團隊類型多元，例如今年在指標台灣基金獎突圍的富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金，超前掌握市場主流，彰顯基金長期專注ESG課題並累積超過30年投資經驗的豐碩成果。

另外後疫情時代，全球受聯準會利率政策走勢而上下震盪，股債資產配置需要更靈活與透徹的執行力，富蘭克林即贏得指標台灣基金獎「平衡型股債混合」的最佳基金公司獎，總代理的富蘭克林坦伯頓全球平衡基金也雙獎項同步肯定，該基金從全球市場挑選優質標的，目前側重高品質、歐美大型龍頭產業機會，並因應景氣波動環境，配置全球公債為主。

債市方面，迎來近二十年來罕見機會，各類券種卻也表現分歧，考驗著經理人操盤能力，富蘭克林旗下的美盛西方資產全球藍籌債券基金、富蘭克林華美全球非投資等級債券基金，分別因靈活應對利率政策調整得宜和佈局全球債券，特別是側重高收益債奏效而位居獲獎之列。

富蘭克林現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數截至今年4月17日超過百檔，基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等，歷年基金獎成績亮眼，締造25年來連年獲獎與累積高達316座獎項的紀錄，同時得獎類型多元，顯示富蘭克林國民的基金在不同時空情境下都能為投資人發掘全球財富機會。

基金陣容堅強之外，富蘭克林理財服務亦是面面俱到，真人客服團隊帶來既專業又有溫度的服務，結合智能服務的國民e帳戶數位交易平台也持續進化以協助更多數位世代加入基金理財行列，對於想更輕鬆打理財務的族群，可選擇國民理財機器人「1號—富智能」及「2號—富動能」的雙機器人，量身打造投資組合並理性把關投資計畫。 理柏台灣基金獎 富蘭克林國民的基金「五」告讚。資料來源／理柏台灣基金獎

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