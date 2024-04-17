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立委砲轟三大租賃業者 向行庫低利借款放高利貸風險高
立法院財委會今天上午砲聲隆隆，針對融資租賃公司欠缺監管衍生亂象，如何保障消費權益，多位立委直接點名租賃龍頭中租控股（中租-KY,5871），質疑中租向公股銀行貸款利率偏低，以及延滯率升高對市場潛在風險等，也有立委同時點名中租與裕融（9941）、和潤（6592）三大租賃公司，抨擊三大公司向銀行搬錢放高利貸。
立法院財委會今天上午請金管會、財政部、經濟部、行政院消費者保護處，就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」進行專題報告。多位立委直接點名幾家大型租賃公司批評，包括立委郭國文質詢，看了中租財報，發現其銀行貸款利率比新青安房貸利率還要低，簡直像是台積電？質疑中租憑甚麼拿到比青安低的資金成本？
立委賴惠員則是指中租控股旗下中租迪和延滯率很高，比國銀逾放比要高出很多，質疑政府有沒有辦法查中租在中國大陸的營運？會不會租賃發生金融危機狀況政府卻沒法查、沒法救？
立委王世堅則是指責三大租賃公司是上市公司，貸款給大眾並非來自其資金，是跟銀行借錢，指控三大公司放高利貸給民眾，貸款給三大公司的公股行庫是「助紂為虐」，質疑為何公股行庫不直接借錢給需要的民眾?
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