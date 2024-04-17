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推動低碳永續有成 元富證券獲 ISO 環境管理及能源管理雙認證

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
BSI代表(中)授證元富證券ISO環境管理及能源管理雙認證，張清發總經理(右三)、行政服務部簡武正資深協理(左二)，與團隊合影。圖／業者提供
BSI代表(中)授證元富證券ISO環境管理及能源管理雙認證，張清發總經理(右三)、行政服務部簡武正資深協理(左二)，與團隊合影。圖／業者提供

新光金控旗下元富證券響應全球「2050淨零排放」，總公司敦南摩天大廈去年7月開始導入「ISO 14001 環境管理系統」及「ISO 50001能源管理系統」標準作業程序，今年3月經由英國標準協會（BSI）驗證合格，以能源高效率運用及環境友善措施，獲准通過ISO 14001環境管理系統及ISO50001能源管理系統兩項國際標準ISO雙認證。

在淨零碳排和能源轉型的全球趨勢下，元富證券因應國際ESG發展趨勢，積極響應國家永續發展目標，於環境面持續關注環境保護及能源效率等節能減碳議題。自2019年起，每年進行全據點的溫室氣體盤查及外部驗證，建立起溫室氣體減量的基礎衡量準則，並藉由評估及實施各項環境節能措施，逐步執行各項重大耗能設備的更新作業，4年期間在直接碳排放量及能源間接碳排放量大幅下降20%，顯示元富打造低碳永續環境成果佳。

此外，2023年母公司新光金控正式簽署科學基礎減碳目標倡議（SBTi），承諾以2022年為基準年，在2030年的初期目標須達到碳排減量至42%的高標準。元富證券進一步規劃營運總部導入環境管理系統及能源管理系統，運用ISO系統中計劃、執行、查核、行動的循環改進流程，從評估法令法規、利害關係人關注議題，訂定目標計劃的評估與執行及內部檢核改善等機制，在日常營運中落實環境保護，並持續改進能源績效。

除了節能減碳措施，元富證券也將ISO國際化及系統性的制度擴展至全據點，規劃「淨零排碳進程規劃表」，並逐年進行汰換老舊空調設備、更換LED照明設備，建置太陽能發電設備等計劃。運用每月數據統計表，逐季、逐年追蹤績效，在符合ESG永續營運的議題下持續檢討俢正改進，以達成「低碳、永續、共好」的目標。未來，元富證券將持續運用ESG永續金融方針響應淨零排放效益，為環境創造正面影響，以行動擴大永續金融影響力。

元富 新光金控

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