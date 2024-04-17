聯卡中心聲明沒有 LINE 帳號或辦抽獎 呼籲民眾小心詐騙

財團法人聯合信用卡處理中心（聯卡中心）致力推動國內支付卡產業發展，為信用卡國內清算及授權轉接中心，推動建置共用業務平台提供國內信用卡發卡機構參加使用，包含以信用卡繳納稅款的便民措施，讓持卡人得以使用信用卡，透過電話語音或是網際網路取得授權碼的方式繳納稅款。如今，信用卡已成為國人聰明繳稅的最佳支付選擇。

5月報稅季節即將到來，聯合信用卡中心提醒民眾務必對可疑網站、簡訊或電子郵件提高警覺，若收到來路不明的簡訊或電子郵件通知，切勿開啟連結或輸入個人基本資料及信用卡相關資訊。另近日民眾反映收到IG活動中獎通知，請其加入以「簽帳卡處理中心」為名義的 LINE 官方帳號並要求民眾匯款。聯合信用卡中心澄清，並無辦理抽獎活動、設立 LINE 官方帳號、或直接與民眾有相關業務往來，亦不會以 EMAIL、簡訊或其他形式通知民眾辦理匯款或給付資金情事，請民眾多加留意，避免遭詐騙影響自身權益。

民眾對各種來路不明的簡訊或電子郵件等疑似詐騙訊息，如有疑慮可撥打「165反詐騙諮詢專線」，以免受騙上當，將自己的個資及信用卡號相關資料外流，進而衍生後續交易盜刷、身分冒用等案件。多一分留意、少一分損害。

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