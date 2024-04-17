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金管會黃天牧：擬與新主委親自交接溝通

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

卓內閣已宣布，金管會新科主委由政大保險系教授彭金隆出任。17日現任主委黃天牧出席公開場合，黃天牧說，卓內閣宣布後，已親自打給彭金隆祝賀並轉知本會各局處室全力配合520前交接，他也不排除親自與其溝通、提供想法與心得。

黃天牧說，彭金隆學驗俱優，資歷完整，他與彭是舊識，也曾就相關保險政策議題向彭金隆請教，若彭金隆需要他提供甚麼意見，他也不排除與彭親自相互溝通，樂於提供想法和心得供新主委參考。

他說，16日卓院長宣布後，他在中午親自打電話向彭金隆祝賀，並指定金管會主秘蔡福龍擔任聯絡窗口，也請辦公室轉知本會各局處室，全力配合整個520之前交接的準備工作，金管會將會積極配合未來新彭主委接任新工作，交接期間提供充分支持、資源和資訊。

現在是否感覺如釋重負了？黃天牧笑說，「如釋重負」這四個字可能要等520之後，因為金融情勢經緯、瞬息萬變，未來還有一個月，就如同台股昨天跌了五百點，現在說如釋重負很難。

過去他回答委員時說，他在520之前還是很關心資本市場穩定和發展，除了資本市場外，銀行、保險、證券方方面面還有很多事，未來這個月，說長不長、說短不短，同仁還是會競競業業做好金融監理工作，讓金融市場穩定發展並重，完好交接給新主委，他還有一個月要繼續努力。

至於下一步動向？黃天牧說，接下來他想回家裡陪陪家人。

金管會 黃天牧 520

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