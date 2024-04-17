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黃天牧：已致電祝賀彭金隆並安排交接 交接前說「如釋重負」還太早

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧今日接受媒體訪問，表示已致電祝賀新任主委彭金隆，並已安排520之前的交接。 圖/本報資料照片
金管會主委黃天牧今日接受媒體訪問，表示已致電祝賀新任主委彭金隆，並已安排520之前的交接。 圖/本報資料照片

金管會主委黃天牧在卓內閣財經人事宣布、確定不續任之後，今日在立法院財委會前首度接受媒體訪問，他表示，在昨日中午已致電祝賀新任主委彭金隆，並已安排金管會主秘蔡福隆作為交接窗口全力協助在520之前完成交接。他也表示，在520之前說「如釋重負」還太早，例如台股在周三還大跌逾500點，他最關心的仍是資本市場的穩定，仍會在未來一個月和同仁繼續競競業業進行金融監理，直到520交接。

黃天牧被問到未來「回學界或回業界？」他笑說：「回家裡！」表示要多陪陪家人。媒體繼續提問，他這次不續任是否和立委羅明才邀宴的飯局有關？他則表示，昨日準閣揆卓榮泰已說明內閣人事安排的想法，他就不再多說。但他特別主動提及，對於媒體報導金管會去「某招待所」（指羅明才在新店大香山的私人招待所）邀宴的事，他周一一早上班之後就指示政風室，他認為最公正的單位全面調查，並且科長級以上的人員全面簽聲明書，他更強力駁斥，這是「子虛烏」有的事：「對部分媒體這樣污衊金管會，感到遺憾，因此要鄭重澄清！」

談到新任主委，黃天牧表示：「我和彭教授認識多年，他學彥俱優、資歷完整，過去也常就保險政策議題向其請教！」他也表示，昨日內閣宣布人事之後，考量其會很忙，未在第一時間打給他，但在昨日中午時已致電向其祝賀，並指定蔡福隆為窗口，下午也指示全體的局處，室全力配合520之前的交接準備工作，積極配合未來的彭主委接任金管會的工作，在交接期間提供其絕對充份的支持、資源、資訊。

被問到會否親自找時間和新主委聊實際的交接情況和政策？黃天牧表示不排除：「我們都是舊識，會有機會互相溝通，若需要我提供意見，我也樂於提供想法及心得供其參考。」

黃天牧也以「經緯萬端、瞬息萬變」來形容現在市場狀況，因此，他表示，現在要說「如釋重負」還太早，要等520之後，未來還有一個月：「像是台股昨天還跌了500點，我現在不太可能說如釋重負！」黃天牧也表示，在520之前，他最關心的仍是資本市場的穩定和發展，金管會除了資本市場之外，銀行證券保險仍有很多事，未來一個月說長不長、說短不短，他和同仁仍會競競業業作好監理工作，完好地交接給新主委。

彭金隆 金管會 黃天牧 520

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