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投資工具拚速度！凱基證券APP「一頁快切多功能」助攻快市交易

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
凱基證券打造「隨身e策略」APP提供快速下單、策略選股等全方位投資服務，近期更推出「一頁快切多功能」，將下單、帳務、行情、策略等選單整合。凱基證券提供
凱基證券打造「隨身e策略」APP提供快速下單、策略選股等全方位投資服務，近期更推出「一頁快切多功能」，將下單、帳務、行情、策略等選單整合。凱基證券提供

隨著台股站上兩萬點，整體市場交易持續放量，投資人需要更快、更穩定的投資下單工具。凱基證券為貼近投資人需求，打造「隨身e策略」APP提供快速下單、策略選股等全方位投資服務，一直深受廣大投資人的青睞，近期更推出「一頁快切多功能」，將下單、帳務、行情、策略等選單整合，主打交易股票高效又快速，並採用一目了然的介面設計，因此APP更新後再獲用戶全面好評。

台股進入快速交易的時代，傳統的集合競價已成歷史，取而代之的是隨到隨撮的逐筆交易制度，在這樣的市場環境下，下單工具的速度、精準度和便利性至關重要。凱基證券「隨身e策略」APP的「一頁快切多功能」，即可解決投資人在手機下單時，需要頻繁切換不同頁面以獲取資訊而耗費大量時間的問題，直觀易懂的UI介面設計，讓投資人能夠輕鬆瀏覽行情和標的，隨時抓住交易機會閃電下單，實現快速且便捷的交易。

凱基證券表示，「一頁快切多功能」整合了「隨身e策略」APP的核心功能，讓投資人在一頁快速切換行情、帳務、籌碼、財務、新聞、戰略等，並且可以根據個人偏好自行排序；此外，邊看股市行情同時還能一鍵切換到閃電下單，讓投資人快速交易，不錯過交易最佳時機點，下單後亦可一鍵查看委託回報、成交回報、帳務及庫存，實現一頁式完成所有交易流程；最後，投資人還能綜合技術面、籌碼面、基本面與消息面以及凱基獨家提供的趨勢與診斷資訊，精準決斷買賣。

凱基證券落實開發金控「以客戶為中心」的核心價值，秉持公平待客的理念改善數位落差，設計「一頁快切多功能」提供客戶更快速便捷的下單APP，讓投資人在快速交易的時代擁有更好的數位投資體驗，並能輕鬆掌握股市行情、把握交易時機。

APP 凱基證

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