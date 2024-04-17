快訊

鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空襲…10年債標售利率上彈遠高於預期 央行下周標5年債情況不樂觀

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行昨日標售10年債，得標利率彈至1.67%。 圖/聯合報系資料照
央行昨日標售10年債，得標利率彈至1.67%。 圖/聯合報系資料照

中東情勢緊張，市場瀰漫恐慌情緒，國內股匯債價格驚見「三殺」。中央銀行昨（16）日標售10年債遭「空」襲，得標利率彈至1.67%，較市場預期的約1.55%大漲12個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；銀行持有10年公債1億元，殖利率彈升12點，一天就損失120萬元。

央行昨天標售10年債，金額為350億元，受到美債殖利率狂彈影響，10年債標售乏人問津，得標倍數跌至1.17倍，創下有統計以來最低，顯示債市空方使買盤大幅縮手；殖利率也彈升至1.67%，為2022年10月以來的一年半新高，並較今年2月底的同年期公債1.239%，暴漲43.1個基本點（註：債券殖利率上漲，等於價格下跌）。

資深債券商主管分析，市場預期，本期公債得標利率約在1.53%至1.57%，沒想到標售結果跌破眼鏡、高達1.67%；券商主管解釋，前一晚美國10年公債殖利率一度彈升至4.66%，創下今年新高，台債也跟進反應。

事實上，中東情勢緊張導致通膨升溫，市場對美國聯準會可能延後降息的恐慌心態，導致國內股債匯價格「三殺」，金融市場血流成河。

債券商主管還說，近期外資大舉流出，導致國內金融市場資金水位趨緊，5、6月又要進入繳稅季，在國內資金水位偏低下，台債後市恐怕欲振乏力、殖利率易漲難跌。

債券商表示，央行將於下周一（22日）標售5年公債，目前看起來情況難以樂觀，「央行3月意外升息後，市場憂心電價調整將帶動CPI年增率上漲，央行未來仍有再升息的可能，市場對央行具有升息預期，會促使短券利率彈升」。以此研判，未來5年公債的殖利率，恐怕很難低於1.5%了。

5年公債1.5%是什麼樣的水準？券商主管說，在3月14日央行總裁楊金龍尚未透露可能升息訊號前，1.5%是國內最長期30年公債的利率水準。

此外，央行今年2月標售10年公債時，得標利率僅1.239%，央行3月21日升息半碼後，就算加上這0.125個百分點的升幅，利率也只有1.364%，昨天得標利率卻高達1.67%，中間的差距，便是反應市場的恐慌心態。

公債 央行 殖利率

延伸閱讀

圖表看時事／伊朗為報復攻擊以色列 圖解來自4方的空襲、事件影響

市場靜待以色列如何因應伊朗空襲 國際油價小跌

【Daily Podcast】澳洲雪梨殺傷事件，兇手可能鎖定女性／伊朗空襲以色列之後，中東動盪會擴大？

伊朗空襲以色列之後：中東擴大動盪...或反成納坦雅胡喘息空間？

相關新聞

台版ICS大鬆綁 助攻保險業…第三階段過渡化措施出爐

金管會昨（16）日宣布「台版ICS（新一代清償能力指標）」第三階段在地化和過渡化措施，一、允許保險業4.7兆元海外可贖回...

熱錢瘋逃 台幣寫八年新低…匯價重貶1.12角收32.49元

中東戰火釀恐慌，外資上演大逃殺。匯銀主管指出，熱錢昨（16）日瘋狂匯出逾10億美元，匯市爆量重貶，新台幣匯率盤中最低貶至...

空襲…10年債標售利率上彈遠高於預期 央行下周標5年債情況不樂觀

中東情勢緊張，市場瀰漫恐慌情緒，國內股匯債價格驚見「三殺」。中央銀行昨（16）日標售10年債遭「空」襲，得標利率彈至1....

國內市場資金緊俏 債券商：防流動性緊俏風險

3月國內爆發ETF之亂，一度造成市場利率大幅彈升，僅管ETF之亂落幕，市場資金仍未回到過去的超寬鬆環境；對此，資深債券商...

台版ICS第三階段設獎勵機制 自助才有人助

保險局長施瓊華說，要「自助、才會有人助」，在這15年過渡期中，會每五年定期並依市場動態檢討該機制，若業者很努力增資、積極...

2024年第1季EPS 新產2.78元、台產1.11元

二大產險2024年第1季獲利出爐。新產第1季賺8.8億元，累計每股稅後純益（EPS）為2.78元，創下歷年同期新高；台產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。