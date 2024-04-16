歐美商辦爆雷案 金管會證實：六家銀行中箭

歐美商用不動產辦公室（稱「商辦」）授信爆雷案，公股、民營銀行全淪陷。金管會銀行局林志吉證實，從去年第四季到上周五（4月12日）止，共有十件商辦授信損失、六家銀行踩雷，其中有兩件已全數轉銷呆帳。

據銀行局調查，從去年10月到上周五止，這約莫半年期間，六家銀行、十件商辦案授信的原始貸款餘額近3億美元，損失率最低是19.4%、最高則是約近七成，各家銀行均有依照損失額提列備抵呆帳、或是直接轉銷。

若以每件案子平均損失率約五成來看，原始貸款3億美元，這六家銀行損失金額約落在近50億元台幣。

林志吉說，這十件商辦授信、波及的六家銀行，都是以各銀行通報重大偶發為主，是指預估相關損失債權或投資金額達到逾1000萬美元，換言之，統計數僅計算「大額損失」，低於1000萬美元者則不再通報範圍內。

他說，這六家踩雷銀行，是五家行庫、一家民營銀行，以去年第四季通報七件最多，今年首季則新增通報三件，通報的原始貸款餘額去年第四季是2.21億美元，今年首季則是0.77億美元。

金融圈說，顯示美國遲不降息、商辦授信爆雷案，今年首季仍持續延燒。據透露，財政部也調查各行庫踩雷狀況並做回報。

據金管會到2月底統計，國銀對美國、歐洲商辦授信總額共1811億元，分別是美國授信總額1446億元、歐洲365億元，占國銀總放款各是0.37%和0.09%。

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