壽險業喊避險代價過高 金管會允檢討外匯準備金機制

台美利差擴大，壽險業避險成本走高，向金管會尋求幫助。金管會保險局長施瓊華今天表示，近期金管會正檢討外匯準備金機制，待與壽險公會討論完畢後，將予以協助。

台美利差擴大，壽險業避險成本居高不下，即使2023年新台幣兌美元變動不到1角，壽險業全年付出的避險代價將近新台幣4000億元，沉重避險負擔讓壽險業向金管會求援，盼可拉高外匯準備金提存比率及可沖抵比率，藉此壓低避險比重。

施瓊華今天在金管會例行記者會表示，針對壽險業碰到的匯率問題，近期金管會正在檢討外匯準備金機制，待與壽險公會討論完畢後，金管會將予以協助。

施瓊華也提到，金管會主委黃天牧12日已在保險業接軌IFRS 17及TW-ICS資產負債管理國際研討會說明，針對近日壽險業表示避險代價高昂，金管會相當關心此現象，保險局已提出構想，將與壽險公會討論，若業者可接受，將對避險成本有助益。

黃天牧已允諾，對於壽險業關切的接軌IFRS 17及TW-ICS、外匯價格變動準備金及責任準備金、保價差額準備金將來的計算與運用等，金管會將在2個月內作最後決定，討論過程業者都有參與，相信有助壽險業經營彈性。

施瓊華說，對於協助壽險業接軌，黃天牧指示秉持5大原則，其中首重考慮國情，包括考慮國內壽險業高利率保單問題，接軌過程給予50個基點的利率貼水，其次是循序漸進，第3是對大中小業者進行差異化管理，第4是建立誘因機制，第5是定期檢討，除了每5年檢討一次外，「大環境有變化時，我們隨時檢討」。

施瓊華提到，除了陸續公布3波接軌TW-ICS的在地化及過渡性措施外，針對業者保價差額準備金將來的計算與運用，金管會已參採業者建議，在近期預告修正草案。

考量壽險業2026年接軌IFRS 17後，資產及負債面將同步採公允價值評估，屆時壽險業計算保險負債的責任準備金將受現時利率波動影響，當利率走升時，責準金提列數可能低於保價金，為確保壽險業清償能力，金管會近日已公布「保險業各種準備金提存辦法」修正草案。

金管會擬明定，壽險業應就接軌後責準金低於對應的保價金扣除保單借款後，就差額提存「保單價值差額準備金」，列在權益項下特別盈餘公積，不得用於盈餘分派。

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