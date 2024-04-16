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烏龍中獎通知引誤會 金管會：全支付已責成部門改善推播

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會指出，改善內容包括推播內容妥適性與複合機制等，也請公司內部稽核單位後續追蹤以及改善。本報資料照片
金管會指出，改善內容包括推播內容妥適性與複合機制等，也請公司內部稽核單位後續追蹤以及改善。本報資料照片

金管會16日指出，對於電子支付機構全支付針對2月抽獎活動，15日利用APP推播中獎通知，了解後，當下是提供連結到真正中獎名單，而非通知收到訊息的用戶中獎，但對於引發誤會，造成公司形象負面影響，目前全支付已經公告重大偶發事件，並已經責成相關部門，改善相關推播機制。

金管會指出，改善內容包括推播內容妥適性與複合機制等，也請公司內部稽核單位後續追蹤以及改善。金管會指出，這起事件促使用戶誤以為自己中獎，據其了解，當天全支付已經推出行銷活動以及補償方案，後續處理依據七個營業日呈報後續處理情形。

15日許多全支付用戶都收到中獎通知推播，誤以為自己中了郵輪日本雙人遊，後續查詢，才發現該活動早就於3月中公布得獎名單，烏龍一場造成全支付粉專留言引爆。

全支付則說明「稍早行銷部為提高活動點擊宣傳效益，推播日本雙人郵輪中獎通知，若造成誤會，謹致上十二萬分歉意」。

全支付 日本 金管會

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