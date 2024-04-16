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台股狂洩台幣爆量重貶1.12角 收在32.49元創近8年低

中央社／ 台北16日電
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫

中東緊張局勢升溫，加上美國經濟數據亮眼，打擊降息預期，國際股市嚇趴，台灣今天上演股匯雙殺，台股狂洩逾500點、失守2萬大關，新台幣兌美元爆量重貶，收盤收32.49元，大跌1.12角，創近8年新低紀錄，也改寫央行總裁楊金龍任內最低價位。

中東地區局勢緊張，重創國際股市，台股在投資人信心潰散下，帶量下殺，電子、金融及傳統產業股全面下挫，指數暴跌547.81點，跌破2萬點大關，收在19901.96點。

外匯交易員指出，今天熱錢瘋狂提款台股並匯出，出走的量粗估超過10億美元，導致新台幣匯率急挫，一早以32.39元開盤後，迅速跌穿32.4元，並接著摜破32.5元重要心理關卡，最低觸及32.565元、狂貶1.87角。

眼見新台幣失守32.5元，出口商傾巢而出、大舉拋匯，加上央行盤中與尾盤調節，將匯價壓回32.5元下方，終場收在32.49元，台北及元太外匯市場總成交金額則衝出23.81億美元的巨量。

外匯交易員分析，地緣政治風險升溫，避險情緒高漲之下，外資撤出亞洲市場、美元指數居高，使得亞幣全面貶值。

回顧近年新台幣匯率走勢，楊金龍2018年上任以來，任內新台幣兌美元最低收盤價為2023年11月1日的32.484元。去年立委質詢時曾詢問，32.5元是否是「楊金龍防線」，不過當時楊金龍回答，央行關注的是新台幣匯率「相對穩定」，並沒有所謂的貶值底線。

外匯交易員也說，從央行今天的調節舉動來看，僅是稍微踩煞車、適度表態，看起來並無死守特定價位的意圖。

央行統計，美元指數今天續漲0.33%，非美貨幣倒成一片，歐元貶值0.38%，亞幣方面，人民幣微跌0.02%，日圓貶值0.32%，新台幣貶0.34%，韓元跌勢最重、下殺0.75%。

儘管台灣上演股匯雙殺，外匯交易員認為，金融市場今天主要反映消息面的衝擊，後續還是要看事件發展，如果伊朗攻擊沒有造成太大損傷，或衝突沒有進一步擴大，市場情緒消化完後，應該會回歸穩定。

不過外匯交易員強調「新台幣跟著亞幣走」，短線除了看美元指數是否繼續上漲，人民幣及日圓的走勢還是關鍵，尤其日圓進逼155大關，如果貶值過快，迫使日本央行出手干預，屆時匯價若有反彈，也有助於緩和台幣貶勢。

新台幣 日本央行

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