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20年前慧眼識英雄相中彭金隆 新壽董事長魏寶生說出這段秘辛

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
準行政院長卓榮泰今天上午公布第三波內閣人事名單，金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影
準行政院長卓榮泰今天上午公布第三波內閣人事名單，金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影

金管會主委人選在最後一刻爆出彭金隆，堪稱大黑馬，雖然他沒有在壽險業經營團隊的實務經驗，但他他曾經擔任過多家中大型壽險公司的獨立董事、董事，透過出任多家壽險公司的董事，一方面可看出保險業界對他的支持，另一方面也可見得他透過董事會的參與，對多家保險公司的營運狀況都有深入的了解。

彭金隆早年台銀人壽、宏泰人壽，他都曾出任過獨立董事，他也當過凱基人壽前身中國人壽董事，現在則同時擔任中信金旗下的台灣人壽和中信產險的獨立董事。

彭金隆在學界長達20年，也因此外界很多人不知道他早年曾待過財政部保險司，而且擔任過首屆金融總會的副秘書長。新光人壽董事長魏寶生20年前擔任金總秘書長，慧眼識英雄，找來彭金隆擔任副祕書長。

另一位副祕書長則是在多家上市公司經營權之爭戰無不勝的知名律師梁懷信，如今梁懷信是上市經營權之戰常勝軍律師，而彭金隆即將接下金管會主委的重任，魏寶生對此接受本報訪問時對於兩人均讚不絕口。對於彭金隆，魏寶生特別指出，彭金隆在財政部即將升任科長之前離開財政部轉赴學界，雖然他未擔任過科長，但他已經接受過簡任官的訓練，其實已有一定的行政官歷練，而且還當過時任財政部長邱正雄的秘書。

魏寶生20年前慧眼識才，請來彭金隆、梁懷信當副秘書長，兩人擔任秘書長達二年之久。他說，這兩個人口才都非常好，而且很幽默，反應也都很敏捷。談到彭金隆在金融界的資歷，魏寶生表示，彭金隆不只熟保險的事務，他當年也是金控法草擬的保險司的代表，對於金控體系有非常深入的了解，而且難得的是，他當年是在保險司半工半讀取得博士學位，雖然比起其他學者稍晚拿到學位，但也因此讓他相較於其他的學者，有更豐富的行政歷練。

此外，彭金隆對於促進產學界的互動長達20年。魏寶生表示，彭金隆在實踐大學就引進外商Cardiff共同成立了產學合作中心，之後他赴政大，也將該研究中心引進政大，目前他也是政大金融科技中心保險科技創新實驗室執行長，從上述資歷來看，彭金隆對於金融業的銀行保險證券乃至於金控都不陌生。

提到為業界興利，彭金隆也得到不少業界和學界好評。曾經擔任政大商學院副院長的政大特聘教授周冠男受訪時表示，尤其對現在全體壽險業都大傷腦筋的避險成本居高不下問題，彭金隆就曾出面爭取外匯責任準備金制度的鬆綁，讓壽險業者為了美化帳面而承受的鉅額避險成本負擔能減壓。從平日的互動觀察，周冠男非常欣賞彭金隆的仔細，尤其是對於文件上文字的陳述，彭金隆會特別檢視會否出現讓外界誤解的灰色地帶，作為金融監理官員，這是很重要的特質。

對此，魏寶生也表示，先前彭金隆就主張，保險公司自己的SAP會計制度應該有其自己的地位，這也是很多壽險業者共同的心聲。

準行政院長卓榮泰今天上午公布第三波內閣人事名單，圖為新任金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影
準行政院長卓榮泰今天上午公布第三波內閣人事名單，圖為新任金管會主委彭金隆。記者林俊良／攝影

保險 壽險業 政大

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