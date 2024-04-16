黃金白銀比特幣創新高日圓匯率新低 謝金河：資金避險尋找新方向

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書指出，最近黃金價格寫下新高，白銀，比特幣都出現新高價；美元匯價走高，帶動亞洲貨幣貶值，日圓貶值觸及154兌一美元，創下34年來新低，顯示避險風險意識上升，資金正在尋找新方向。

謝金河說，這次伊朗無人機攻擊以色列，新聞顯示99%的無人機被打下，美國也公開表示支持以色列的自我防衛，但不支持以色列對外擴大攻擊，暗示這場中東戰局有一定限度，但地緣風險持續升溫，已是金融市場共識，股滙市會有一定的壓力。

謝金河說，上周道瓊工業指數下跌920.8，費城半導體指數下跌1.9%，今年首季資金流入美國是20年以來次高，在Nvidia，Smci，AMD等大幅上漲後，美國股市逐漸面臨回檔修正壓力。15日越南胡志明及河內股市暴跌，也顯示越南可能有新的變化。

經過第一季全球股市的奔馳，謝金河指出，4月金融市場出現新變數，黃金，白銀，比特幣都出現新高價，股市，滙市也出現不同的方向，背後是地緣政治風險升高，避險意識大幅上升。

15日黃金寫下2406.5美元新高，白銀跑到29.06美元，比特幣先前跑到73518美元，這都代表全球股市漲多後，資金默默在找新方向。

謝金河說，中國老百姓把目光轉向黃金，各國央行加碼，加大黃金多頭走勢。比特幣其實已經大漲很久了，而一向不利儲藏的白銀也發動漲勢，股市壓力就會上升。

謝金河指出，滙市是日圓貶值觸及154兌一美元新低，美元指數越過106，美元匯價走高，也帶動亞洲貨幣貶值。這場伊朗攻擊以色列事件，可能對金融市場帶來新效應，資金避險意識上升，漲幅大，乖離太大的標的，會面臨老人與狗的修正壓力。

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