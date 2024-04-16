兆豐證券海外投資利器 MegaGo 首推以股計算手續費
美國經濟持續穩健，強勁的就業數據，加上人工智慧（AI）題材領軍，帶動美國股市一路攀升，而台股指數也在強勢族群及高股息的熱潮下，推升整體市場的量能。
兆豐證券指出，近半年線上開戶數持續增加，其中有80%的開戶客戶同時開立海外複委託帳戶，顯示台灣投資人積極布局海外市場的意願。
兆豐證券長期致力提供優質的海外市場服務，高達17個國家、20個交易市場可提供電子交易，適合海外交易投資。
兆豐證券領先業界推出美股「MegaGo每股購」，採用以股計費的收費方式且低收均一價，不僅大幅降低交易成本，特別針對想買進高價美股的投資人而言，更能提升投資效率，讓資金發揮更大的效用。
「MegaGo每股購」解決投資人交易美股的痛點，大獲投資人好評，並在2023年甫推出即榮獲國家品牌玉山獎最佳產品獎的殊榮。
線上開立證券帳戶賺好康，兆豐證券祭出新戶優惠，在兆豐證券首次線上開戶即送1200元手續費折抵金，約定以兆豐銀行MegaLite數位帳戶作為交割戶，加碼再送600元手續費折抵金，新戶在活動當月，台股及美股電子成交金額每達新台幣10萬元就有機會抽中iPhone15、AirPods等豐富大獎。
此外，不論新舊戶，只要在活動期間累積台股及美股電子成交金額達新台幣5,000萬元，還有機會抽中Gogoro電動機車。
相關開戶活動資訊，請至兆豐證券「投資眉角就找Mega」線上開戶抽好禮活動網頁。
▪ 北市仁愛路「每坪1百萬」盤子才買？ 一票人搖頭：窮人思維
▪ 他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做
▪ 開除房東趁現在 北市這兩區小宅買比租划算
▪ 北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆
▪ 震後現老宅換屋潮 品牌建商打造質感森系電梯別墅吸睛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言