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兆豐證券海外投資利器 MegaGo 首推以股計算手續費

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「MegaGo每股購」新增美股交易「以股計費」收費方式，大幅降低交易成本，極輕手續費讓投資人很有感。(兆豐證券/提供)
「MegaGo每股購」新增美股交易「以股計費」收費方式，大幅降低交易成本，極輕手續費讓投資人很有感。(兆豐證券/提供)

美國經濟持續穩健，強勁的就業數據，加上人工智慧（AI）題材領軍，帶動美國股市一路攀升，而台股指數也在強勢族群及高股息的熱潮下，推升整體市場的量能。兆豐證券指出，近半年線上開戶數持續增加，其中有80%的開戶客戶同時開立海外複委託帳戶，顯示台灣投資人積極布局海外市場的意願。

兆豐證券長期致力提供優質的海外市場服務，高達17個國家、20個交易市場可提供電子交易，適合海外交易投資。兆豐證券領先業界推出美股「MegaGo每股購」，採用以股計費的收費方式且低收均一價，不僅大幅降低交易成本，特別針對想買進高價美股的投資人而言，更能提升投資效率，讓資金發揮更大的效用。「MegaGo每股購」解決投資人交易美股的痛點，大獲投資人好評，並在2023年甫推出即榮獲國家品牌玉山獎最佳產品獎的殊榮。

線上開立證券帳戶賺好康，兆豐證券祭出新戶優惠，在兆豐證券首次線上開戶即送1,200元手續費折抵金，約定以兆豐銀行MegaLite數位帳戶作為交割戶，加碼再送600元手續費折抵金，新戶在活動當月，台股及美股電子成交金額每達新台幣10萬元就有機會抽中iPhone15、AirPods等豐富大獎。此外，不論新舊戶，只要在活動期間累積台股及美股電子成交金額達新台幣5,000萬元，還有機會抽中Gogoro電動機車。相關開戶活動資訊，請至兆豐證券「投資眉角就找Mega」線上開戶抽好禮活動網頁。

兆豐銀行 美股

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