五大發卡行3月刷出2344.9億 高額回饋促發卡量大躍進

國銀信用卡業務3月最新統計今日公布，而據最新統計顯示，3月五大發卡行合計單月簽帳金額2344.9億元，比起2月的2237億元，單月增幅達4.8%，其中在新增發卡量方面，五大發卡行在3 月的新卡成長均展現一定的量能，其中，玉山銀行以7.4萬張的新發卡量超車到第2名，國泰世華和台新銀行在3月的發卡量則分別較3月成長56%和20%。

三家銀行的新辦卡動能，都與旗下明星卡別的高額回饋率有關。玉山銀指出，主要發卡動能來自與日本消費相關的熊本熊卡、U Bear卡、家樂福聯名卡和Pi信用卡等卡別，其中，熊本熊卡日本消費最高8.5%回饋。而國泰世華銀現在把信用卡發卡火力集中在Cube卡，所祭出日本消費回饋最高10%也發揮相當的辦卡號召力。

台新銀今年以來大推「點數生態圈」，從20%的發卡量成長率也可看出初步的成果。對此台新銀指出，已觀察到在3月「雙狗卡」的點數可折抵帳單的功能，大受卡友喜愛，另外，雙狗卡分別提出5%和3.8%的回饋比率，而且還新增10大消費通路，讓卡友在國內外旅遊、電商購物等使用領域更為廣泛，均對新辦卡戶發揮相當大的辦卡誘因，不但使雙狗卡和玫瑰卡的發卡占比達5成以上，也使台新銀行今年首季的刷卡金額成長最多，僅次於北富銀。

根據前五大發卡行的最新統計，除了中信銀在流通卡數、簽帳金額與發卡數持續維持其「三冠王」地位，五家發卡行在3月的簽帳金額分別為中信銀562.5億元、國泰世華銀533.4億元、北富銀459.1億元、玉山銀417.8億元和台新銀372.1億元。

至於流通卡數，3月五大發卡行的流通卡數依序為中信銀920.67萬張，北富銀、734.69萬張、國泰世華銀725.55萬張、玉山銀725.3萬張、台新銀650.57萬張。至於新發卡量，中信銀發卡數8.3萬張、第2由玉山銀的7.4萬張拿下，其他包括了國泰世華銀6.2萬張、台新銀5.9萬，和北富銀5.8萬張。國泰世華銀較上月增發2.3萬張，月增率56.85%最多。

倘若以3月簽帳金額的成長量來看，每家銀行都各有成長主力動能。其中，北富銀不但較去年同期大增26%，月增率7.82%亦為最高；北富銀分析，3月消費來自量販超市、網購消費及海外消費的比重占比近45%，其中以來自好市多卡的消費量最多。

玉山銀也表示，今年第1季簽帳金額為1302億元，較去年同期成長9%，今年首季的簽帳金額更創下歷年新高，主要簽帳來源為國外消費、旅遊、學費與網購消費等。

而在第二季信用卡業者搶市的重點也已出爐。對此國泰世華銀表示，清明連假剛過，第2季接下來的母親節及電商618網購等消費大檔，預期將帶動旅遊、海外消費及百貨電商等通路簽帳成長；北富銀與台新銀均表示，將瞄準母親節及百貨年中慶推出更多優惠

商品推薦