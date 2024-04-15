凱基人壽新推重大傷病險 四大特色強化保障降低衝擊

開發金控（2883）旗下凱基人壽（原中國人壽）最新推出「凱基人壽醫卡幸福重大傷病保險」，擁有四大保障特色，包含：(1) 重大傷病免煩惱：保障全民健保22大項重大傷病，可細分300多項以上疾病；(2)特定疾病不用怕：符合一定條件的急性心肌梗塞(重度)或冠狀動脈繞道手術皆有保障；(3)滿期保險金當後盾：保險期間屆滿仍生存者，給付滿期保險金；(4)壽險和豁免雙重保障：壽險保障依「保額或應已繳保險費1.06倍」擇優給付，二至六級失能豁免保險費。

凱基人壽指出，依衛福部2024年3月的最新統計，國人重大傷病實際有效領證人數突破97萬人，等於每23人就有1人罹患重大傷病，每2分53秒就有1人新申請重大傷病領證。重大傷病的範圍涵蓋超過300多項疾病，其中前三大疾病占比高達77%，依序為：須積極或長期治療的癌症(45%)、慢性精神病(19%)、須終身治療的全身性自體免疫症候群(13%)。現代人家庭、工作生活壓力大、作息不正常，導致重大傷病發生機率高，凱基人壽建議民眾應將重大傷病保險納入保障規劃中，強化自身醫療防護網，並降低對家庭經濟的衝擊。

醫療科技日益進步，許多重大傷病的治療新藥、新式療法等費用都非常昂貴，若再加上後續照護，對家庭經濟壓力的衝擊不容小覷。依癌症希望基金會2022年公布的「癌友自費調查報告」發現，癌症手術、化療、標靶與免疫治療中，近75%病人選擇自費給付、兩成癌友自費金額破百萬。

為讓民眾有機會選擇更好的醫療服務，掌握治療黃金期、安心養病，也不會因為重大傷病、特定疾病所需支出的醫療費用，造成家人的經濟負擔，凱基人壽最新推出的「凱基人壽醫卡幸福重大傷病保險」，擁有4大保障特色，包含：(1) 重大傷病免煩惱：保障全民健保22大項重大傷病，可細分300多項以上疾病；(2)特定疾病不用怕：符合一定條件之急性心肌梗塞(重度)或冠狀動脈繞道手術皆有保障；(3)滿期保險金當後盾：保險期間屆滿仍生存者，給付滿期保險金；(4)壽險和豁免雙重保障：壽險保障依「保額或應已繳保險費1.06倍」擇優給付，二至六級失能豁免保險費。

以30歲陳先生選擇投保「凱基人壽醫卡幸福重大傷病保險」，保險金額新臺幣(以下同)100萬元、繳費20年、保障年期30年、繳費期滿享有1.15倍增額係數的保障、年繳保險費4.62萬元為例，陳先生41歲時若不幸罹患肺癌二期領取重大傷病卡，可領取重大傷病保險金100萬元；56歲若需進行冠狀動脈繞道手術，可領取特定疾病保險金115萬元。另外，陳先生若於保險期間未有申請理賠，於60歲保險期間屆至滿期時，還可領回滿期保險金100萬元(上述41、56、60歲為獨立情境，各情境的保險金若符合申領條件時，契約效力即終止)，不僅多一筆能彈性運用的資金，也為自己和家人構築安心的保障防護網，打造幸福人生。

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