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兆豐銀行財富管理貴賓饗宴 搭乘時光機重溫經典民歌

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行舉辦理財貴賓音樂會。兆豐銀行總經理胡光華（左三）、副總經理陳建中（左二）、財富管理處處長李淑芬（左一），與灣聲樂團指揮李哲藝老師（右二）、導聆馬世芳老師（右一）共同合影。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦理財貴賓音樂會。兆豐銀行總經理胡光華（左三）、副總經理陳建中（左二）、財富管理處處長李淑芬（左一），與灣聲樂團指揮李哲藝老師（右二）、導聆馬世芳老師（右一）共同合影。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行財富管理秉持「以客為尊」的服務理念，持續舉辦多項財富管理貴賓的專屬活動，如藝文展演、投資論壇、端午包粽活動、手工製作艾草皂等。其中，邁入第三年的「理財貴賓之夜音樂會」，在台北松菸誠品表演廳隆重登場。今年再次與台灣知名弦樂團「灣聲樂團」合作，以嶄新的編曲詮釋經典民歌。兆豐銀行總經理胡光華及在場超過300位理財貴賓，一同度過愜意的午後時光。

胡光華在音樂會上，感謝理財貴賓一路上的堅定支持，讓兆豐成為公股獲利第一的銀行，未來兆豐銀行將持續提供全方位的理財規劃，期許成為客戶心中財富管理第一名的銀行，不斷往前邁進，追求卓越。

隨著台灣民歌即將邁入50歲知命之年，今年灣聲樂團特別用優雅的旋律、嶄新的編曲，重新詮釋大家耳熟能詳的經典民歌，包括：《出塞曲》、《外婆的澎湖灣》、《木棉道》、《橄欖樹》及《風中的早晨》等，並由知名作家、金鐘獎主持人，同時也是民歌之母陶曉清的公子馬世芳「導聆」，介紹每首經典民歌背後的精采故事，讓聽眾彷彿搭乘音樂時光機回到過去，追憶最純真的青春與感動。最後一曲終了，因現場貴賓反應熱烈，灣聲樂團特別加碼安可曲，全場掌聲雷動，貴賓隨著熟悉旋律齊聲歡唱，氣氛拉到最高潮，音樂會圓滿落幕。

兆豐銀表示，為善盡企業社會責任，這次活動中也特別準備由喜憨兒精心製作的手工餅乾作為伴手禮，將這份溫暖和愛心分享給出席的貴賓，感受兆豐銀行的用心，將此音樂饗宴的美好時刻進一步昇華，讓貴賓們享受充滿溫情和意義的難忘午後。

兆豐銀行 財富管理 音樂會

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