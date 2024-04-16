產險簽單保費 年增一成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

產險業今年第1季簽單保費出爐，累計簽單保費達679.5億元，較去年同期613.8億元，年成長逾一成，其中，第1季航空險、火險、工程險的成長率皆在三成左右，帶動整體簽單保費成長。

根據產險業統計，19家產險公司3月的簽單保費收入總計約215.5億元，與2023年3月保費總收入214億元相比，僅微幅成長0.66%；累計今年第1季簽單保費達679.5億元，較去年同期613.8億元，增加65.7億元，年成長10.69%。

統計第1季簽單保費，航空險第1季保費來到2.7億元，相較去年同期2億元，年成長34.76%；火險受到國際合約容量緊縮及再保險費率上升影響，簽單保費維持成長態勢，累計第1季簽單保費來到51.6億元，較去年同期年成長逼近三成。

工程險則因各大產險持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，簽單保費同樣大幅成長，累計第一季簽單保費達43.2億元，較去年同期增加33.6億元，年成長率達28.62%。

以絕對金額來看，產險第1季簽單保費金額第一名仍為汽車任意責任險，簽單保費158.1億元，年成長近一成；車體損失險簽單保費130.7億元，年增逾8%，第1季整體汽車險簽單保費336.4億元，占簽單保費五成。

以兩大產險來看，富邦產險3月整體簽單保費50.8億元，其中以工程險成長37.1%及新種險成長10%表現最為亮眼，成長動能皆優於市場。累計前三月簽單保費收入167.8億元，年成長6.2%，簽單市占率24.8%。

國泰產險3月簽單保費28.7億元，累計簽單保費達86.3億元，年成長18%。險種經營方面，占比最大之車險業務，新、續件業務穩定成長，累計簽單保費年成長8%。

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