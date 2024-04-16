旅遊、購物、餐飲消費帶動 上月刷卡額衝破3,200億元

3月國銀信用卡成績單昨（15）日陸續揭露，單月刷卡金額已刷破3,210億元，總計前五大發卡行就刷破2,344億元、月成長5％，顯見國人刷卡動力十足。

其中，中信銀拿下刷卡王寶座，單月刷563億元，並奪下流通卡、有效卡一共三冠王寶座，流通卡上衝到921萬張；北富銀連拿下有效卡及流通卡第二大發卡行，流通卡衝上735萬張。國泰世華銀單月刷卡金額533億元，僅次於中信銀，排名第二。

中信銀指出，今年第1季合計簽帳金額年成長13％，主要受惠外出旅遊、購物、用餐，帶動旅遊、餐飲、超市超商等產業消費金額持續增加。

第三名與第四名流通卡排名洗牌，國泰世華銀行受惠CUBE卡持續發威，推升流通卡數躍升到726萬張，以不到2,500張卡差距，超車玉山銀，重回前三大流通卡榜單。惟有效卡排行中，玉山銀仍以480萬張穩坐第三名，與國泰世華銀差距尚有接近12萬張。

國銀信用卡人士解讀，此波信用卡大戰是由去年北富銀取得COSTCO聯名卡點燃，國泰將資源灌注CUBE，成功先重回流通卡前三大發卡行，玉山銀已經推出電子支付綁定熊本熊卡於日本PayPay商店享消費立折最高20%迎戰，第2季信用卡排行榜怎麼換，後續大型發卡行動向值得關注。

玉山銀指出，3月簽帳金額為420億元，第1季簽帳為1,302億元，較去年同期成長9%，3月年度簽帳創下歷年新高，3月主要簽帳來源為國外消費、旅遊、學費與網購消費等，國外旅遊人數持續提高，除自由行帶動機票、訂房網等簽帳，團體旅遊復甦提高旅行社刷卡成長動能，特別是國人最喜愛觀光的日本地區。

3月受惠國人出國旅遊意願高昂，加上2月天數較少、基期較低因素，前五大發卡行3月單月簽帳金額全數成長，北富銀以8％月增率居冠、國泰世華7％、中信銀5％、玉山銀3％、台新銀1％。

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