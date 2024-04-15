5大發卡銀行3月刷卡額出爐 中信銀562億元奪冠

前5大發行信用卡銀行公布3月數據，中信銀流通卡數、簽帳金額與發卡數都排第1名，續摘冠軍，中信銀3月簽帳金額達新台幣562.5億元。

根據各家銀行公布信用卡3月數據，簽帳金額第1為中信銀562.5億元，其餘依序是國泰世華銀533.4億元、北富銀459.1億元、玉山銀417.8億元和台新銀372.1億元。

國泰世華銀簽帳金額雖位居第2，但月增金額33.34億元為5家中最多；月增率最高的則是北富銀的7.82%、月增金額33.3億元。

3月流通卡數第1名為中信銀的920.67萬張，第2名由北富銀的734.69萬張拿下，其餘依序是國泰世華銀725.55萬張、玉山銀725.3萬張和台新銀650.57萬張。

3月5大銀行發卡數皆較上個月成長，中信銀發卡數8.3萬張，坐穩發卡冠軍，第2由玉山銀的7.4萬張搶下。其餘依序是國泰世華銀6.2萬張、台新銀5.9萬和北富銀5.8萬張；以發卡月增數來看，國泰世華銀較上月增發2.3萬張，月增率56.85%最多。

玉山銀表示，今年第1季簽帳金額為1302億元，較去年同期成長9%，3月簽帳金額更創下歷年新高，主要簽帳來源為國外消費、旅遊、學費與網購消費等，而國人最喜愛觀光的日本則帶動熊本熊卡等發卡動能。

國泰世華銀表示，3月簽帳金額533億元，較去年同期衰退，受到原Costco店內簽帳減少影響，加上去年3月為較高基期，而整體簽帳金額仍位居同業第2，3月刷卡量仍以涵蓋各類消費場域及族群的CUBE卡為最大宗。

國泰世華銀表示，清明連假剛過，第2季接下來的母親節及電商618網購等消費大檔，預期將帶動旅遊、海外消費及百貨電商等通路簽帳成長。

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