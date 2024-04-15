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怡和國際與第一銀行等參貸銀行 共同簽署20億元聯貸合約

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
怡和國際15日與第一銀行等參貸銀行共同簽署20億元聯貸合約。照片／怡和提供
怡和國際15日與第一銀行等參貸銀行共同簽署20億元聯貸合約。照片／怡和提供

怡和國際（7590）15日與第一銀行等參貸銀行共同簽署20億元聯貸合約。由怡和國際集團董事長朱文煌與第一銀行董事長邱月琴代表共同簽署。

聯貸案由第一銀行統籌與合作金庫、華南銀行及高雄銀行共同擔任主辦銀行，其土地銀行、彰化銀行、農業金庫及新光銀行擔任參貸銀行。聯貸案獲參貸銀行高度支持，超額認購達225％，最後以20億元籌組完成，意味國內金融界對怡和國際的認可及大力支持。

此次聯貸案條件結合ESG永續連結指標，顯示怡和國際及第一銀行透過共同推動綠色金融與永續發展的經營理念，善盡企業社會責任，並共同推動ESG、共創綠色永續價值及接軌國際永續發展趨勢。

怡和國際成立於2007年， 目前業務以太陽能電廠建置前段融資業務、不動產、汽車租賃及設備原物料三項業務為主，擺脫傳統租賃公司以汽車及企業放款為主的經營模式。

由於集團深耕建設及能源產業多年，公司相較其他租賃同業在客戶通路上擁有其優勢，藉由建設及能源的本業與人脈基礎，承接之土建融與太陽能電廠前段融資案件，輔以授信控管與建設業、綠能業之上下游照會，有效提高案件品質並降低風險，促使營運及獲利穩定成長。

怡和國際15日與第一銀行等參貸銀行共同簽署20億元聯貸合約。照片／怡和提供
怡和國際15日與第一銀行等參貸銀行共同簽署20億元聯貸合約。照片／怡和提供

太陽能電廠 第一銀行 聯貸案

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