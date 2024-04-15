快訊

女友大罵渣男劈腿約砲 沈建宏回「花錢不算」道歉了

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

永豐雲豹連勝搶冠 永豐友善金融雙贏

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行本周末（13日及14日）舉辦「友善金融」主題日，結合籃球、防詐與青年理財等主題，並攜手刑事警察局共同推廣打擊詐騙。圖為賽前開球儀式；右二為永豐銀行總經理莊銘福，左二為刑事警察局副局長黃壬聰。照片提供／永豐銀
永豐銀行本周末（13日及14日）舉辦「友善金融」主題日，結合籃球、防詐與青年理財等主題，並攜手刑事警察局共同推廣打擊詐騙。圖為賽前開球儀式；右二為永豐銀行總經理莊銘福，左二為刑事警察局副局長黃壬聰。照片提供／永豐銀

永豐銀行本周末（13日及14日）攜手「台啤永豐雲豹」籃球隊於主場舉辦「友善金融」主題日，湧進逾5,000名球迷共同參與。永豐銀行表示，本次球場邊環廊規劃三大主題互動區，結合趣味遊戲與籃球運動、防詐及青年理財；場中則加入永豐銀行「大虎」、「小蜜豐」及刑事警察局「刑事Bear」等人型布偶與球隊專屬啦啦隊－電豹女共舞宣導防詐，以及打擊詐騙地鼠等多元活動，球迷欣賞刺激賽事的同時也體驗友善金融。

防詐&青年理財 活動多元互動。周末登場的主題日結合籃球、防詐與青年理財。永豐銀行表示，球迷於防詐主題打卡牆前手持小道具趣味擺拍，或與電豹女成員較勁「打詐拳」及參加「我是防詐知識王」等遊戲，強化防詐know-how並提高警覺性；刑事警察局則出動除暴特勤隊及「警察大頭娃娃」與球迷互動，並透過VR 科技體驗宣導防詐，深獲喜愛。

永豐銀行表示，現場同步推廣青年理財，球迷透過趣味問答互動，深入了解「永豐DAWAY卡」、數位帳戶－大戶DAWHO及創業金融服務平台「DA BOSS」，體驗永豐銀行為青年打造從消費、理財到創業的便利數位金融服務與商品。

落實友善金融 實踐企業願景

永豐銀行表示，旗下以誠信經營、公平友善、永續多元與專業創新等四大面向，致力建立待客如親的文化；透過活動引導民眾關注防詐、青年理財等相關議題，落實友善金融，也逐步實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

永豐銀行 警察 願景

延伸閱讀

T1聯盟／克羅馬手飆44分 雲豹力克獵鷹距戰績首位僅半場勝差

防詐新功能！Whoscall雙平台免費升級「個資外洩偵測」

移工人頭戶供查防詐 警政署、移民署將配合

T1聯盟／「背靠背」累了！獵鷹20分輸雲豹寫本季主場最慘

相關新聞

去立委招待所應酬？信心危機起 金管會自清：絕無此事

媒體14日報導，金管會官員受立委羅明才邀請，赴羅明才位在新店的「大香山招待所」唱歌應酬，市場譁然，引發金管會監理信任危機...

對新內閣期待 許舒博：有經驗佳、黑馬未必是好馬

商總今舉行第十二屆第一次會員大會並改選理監事，預計由現任理事長許舒博連任。而新內閣人選陸續公布，對於財經內閣的期待，許舒...

元大幸福日前進兒童新樂園 近百名孩童歡度兒童月

「元氣滿滿，大大幸福！」元大金控暨元大文教基金會4月13日在台北市立兒童新樂園舉辦「元大幸福日」活動，邀請新北市社福單位...

臺銀首個碳中和案件 完成「零碳信用卡」

臺灣銀行為落實環境永續並宣示減碳決心，除逐步降低信用卡產品碳足跡外，並於今年3月間透過已購買之碳權進行抵換，完成信用卡碳...

50年來4次牛市 金價何時再噴出 Fed政策影響大

俄烏戰爭2022年2月在無預警下開打，很少人預料得到俄羅斯竟然真的動手，在黃小玉等大宗穀物、天然氣、原油等都沒有提前準備下，西方國家國內民生大受衝擊，以美國為首的國家，聯手對俄羅斯展開一連串制裁，試圖瓦解俄羅斯經濟。迄今並沒有重傷俄羅斯，但引發「去美元化（de-dollarization）」的發展，全球支付系統走向區域化及零碎化。

退休準備 兩類保單當靠山

面對退休年齡愈來愈接近，該怎麼提前做好準備？壽險業者建議，透過保單強化退休後的醫療以及退休金，近期多家壽險業者針對退休族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。