永豐雲豹連勝搶冠 永豐友善金融雙贏

永豐銀行本周末（13日及14日）攜手「台啤永豐雲豹」籃球隊於主場舉辦「友善金融」主題日，湧進逾5,000名球迷共同參與。永豐銀行表示，本次球場邊環廊規劃三大主題互動區，結合趣味遊戲與籃球運動、防詐及青年理財；場中則加入永豐銀行「大虎」、「小蜜豐」及刑事警察局「刑事Bear」等人型布偶與球隊專屬啦啦隊－電豹女共舞宣導防詐，以及打擊詐騙地鼠等多元活動，球迷欣賞刺激賽事的同時也體驗友善金融。

防詐&青年理財 活動多元互動。周末登場的主題日結合籃球、防詐與青年理財。永豐銀行表示，球迷於防詐主題打卡牆前手持小道具趣味擺拍，或與電豹女成員較勁「打詐拳」及參加「我是防詐知識王」等遊戲，強化防詐know-how並提高警覺性；刑事警察局則出動除暴特勤隊及「警察大頭娃娃」與球迷互動，並透過VR 科技體驗宣導防詐，深獲喜愛。

永豐銀行表示，現場同步推廣青年理財，球迷透過趣味問答互動，深入了解「永豐DAWAY卡」、數位帳戶－大戶DAWHO及創業金融服務平台「DA BOSS」，體驗永豐銀行為青年打造從消費、理財到創業的便利數位金融服務與商品。

落實友善金融 實踐企業願景

永豐銀行表示，旗下以誠信經營、公平友善、永續多元與專業創新等四大面向，致力建立待客如親的文化；透過活動引導民眾關注防詐、青年理財等相關議題，落實友善金融，也逐步實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

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