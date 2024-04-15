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新壽慈善基金會攜手新保 捐款200萬助花蓮災區重建

中央社／ 台北15日電

花蓮3日強震，規模為近25年來最大，新光人壽慈善基金會響應新光關係企業，今天宣布與新光保全共同捐款新台幣200萬元，新安東京海上產險亦宣布捐款180萬元、永達社會福利基金會捐贈300萬元。

花蓮3日強震釀災情，新光人壽慈善基金會今天宣布與新光保全共同捐款200萬元，供相關單位急難救助，協助花蓮受災居民安置與後續重建。

新壽慈善基金會表示，此次花蓮地震，除了挹注資金賑災外，第一時間已聯繫衛生福利部社會救助司，主動表達提供志工人力協助之意。

新安東京海上產險11日表示，雖然防疫險理賠損失達500億元，但在日本東京海上控股公司及裕隆集團2大股東支持下已站穩腳步，為秉持落實社會責任精神，將捐助賑災款項180萬元給衛福部公設「財團法人賑災基金會」，並同步號召員工盡一己之力發起募款活動，齊心援助花蓮受災重建等費用。

新安東京海上產險母集團日本東京海上控股公司及東京海上日動火災保險公司亦分別捐出5萬美元及1萬美元給財團法人賑災基金會，協助災民重建家園。另一股東裕隆集團則在花蓮強震後訪查災區需求，整合集團資源籌辦災區物資運輸援助，為花蓮提供災後運輸韌性交通網絡，希望台日跨海攜手助力花蓮儘速投入災後重建。

永達保經近日也宣布永達社會福利基金會將捐贈300萬元，作為災區醫療、生活及後續重建之用，協助災民早日重返正常生活。

捐款 東京 裕隆集團

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