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寬量台星兩地辦投資論壇 擴大金融生技軟體關注度

中央社／ 記者吳家豪台北15日電

台股近期攻上2萬點，為吸引更多海外投資人，金融顧問機構寬量國際（QIC）今天起在新加坡及台灣舉辦為期一週的Taiwan CEO Week論壇，共有32家台灣企業參與，藉此把國際資本關注度擴展至金融、生技、軟體、智慧製造與新能源等產業。

在外資圈享有聲譽的Taiwan CEO Week邁入第15屆，為目前台灣最大與外資連結的國際資本平台，今天開跑的活動預計吸引超過百名國際機構投資人。

寬量國際發布新聞稿說明，這次除了帶領台灣企業到新加坡對接國際機構投資人，也努力將「台灣新經濟」推向國際，邀請過去長期支持台灣新創產業的駐新加坡代表童振源與會。此外，由國發會發起的國家新創品牌「新創之島台灣（Startup IslandTAIWAN）」營運總監樊亞倫也將參加活動。

樊亞倫指出，從2015年至今，台灣新創公司數量在7年內，從2381間成長到7433間，證明台灣是個擁有蓬勃創新創業能量的地方。未來希望借重寬量國際的網絡，為新創公司在資本面尋求成長動能。

參與第15屆Taiwan CEO Week的台灣企業包括融程電、群光、臻鼎、欣新網、光隆、橘子、旺宏、志聖、藥華藥、火星生技*、台灣大等。

新加坡 生技

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