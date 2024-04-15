聯準會降息時程延後 民眾又可大發美元財

聯準會降息時程延後的市場預期越來越濃厚，再度帶動以美國政府十年期公債為首的美債殖利率飆漲，並牽動美債價格下跌，對此，除了銀行、壽險業者趕快趁著價跌的機會再進場補貨，更放大向客戶吸收美元優存的腳步，多家銀行已相繼推出限期4月底、5月中旬至月底的美元優存專案，讓民眾更有機會進場搶賺美元財。

金融業高層指出，美國經濟及就業市場多項指標強勁，使得市場對美國降息時程延後的預期心理越來越濃，再加上近來包括中東、俄烏戰爭等地緣政治問題又再激化，及紐約州、里奇蒙、波士頓等三州的Fed總裁偏鷹派發言，認為聯準會的通膨問題仍有待改善，短期內不會降息，使美國政府10年期公債殖利率飆高，上周最高更來到4.58%，快再突破4.6%，相應之下，債券價格走跌，據了解包括壽險、銀行已有很多買盤趁勢再進場低接。

近半個月來，銀行也大舉吸收美元存款，作為更多布局債市的資金後盾。目前的優利存款利率，以鎖定三個月期專案最多，對此國銀主管指出，主要也是在觀望聯準會降息的時程，因此不敢推出目標天期太長的存款。

此外，起存額根據數位及實體通路的不同也有差異，前者通常都3萬美元起跳，後者則已有越來越多的銀行把門檻降至1000美元，如王道、台新、彰銀、北富銀、渣打、玉山都如此。至於利率行情，幾乎可說已全面在5%之上，如一銀、王道銀、中信銀等，都拉到5.3%以上的水準。

王道銀行更是針對該行的女性客戶推出截至今年底的專案，甚至以半年為期，年率6%計息，雖然沒有匯豐銀行的6.6%這麼高，但在「不綁財管貴賓身份」的銀行專案中，已屬最佳，承作門檻更為業界最低，1000美元起跳，最高上限則以2.5萬美元為限。

再以在8日甫宣布推出美元優存專案至4月底的第一銀行為例，3萬美元以上三個月期以年率5.2%計息，倘若存到20萬美元以上，則年率為5.3%；倘若存半年，則年率從5.1%起跳，最高5.18%，以他行匯入或一銀新台幣結購的新資金為限。

其他包括台新、凱基、中信、台中銀行，彰銀近期也都推出不綁財富管理條件的美元優存專案。同樣把三個月存期的年利率拉高至5.3%的還有中信銀，以5萬美元為起跳門檻，限期5月底止；台中銀行將三個月期存款年率訂在5.35%，以1萬美元為起跳門檻，限期5月17日止；台新三個月期存款年率5.2%計息，至5月底止；彰銀三個月期存款年率5.1%計息，至4月底止。

大型金控內部分析，由於中東地緣政治風險升溫，帶動避險需求，再加上降息時程延後，是支撐美元走強的原因，民眾續抱美元，相對其他幣別不會有匯損問題。

除了民眾近來還可再發「美元財」之外，另一個受到市場高度矚目的黃金投資，也同樣有出色的表現，在12日（週五）盤中一度突破每盎司2400美元大關，也再創歷史新高紀錄，但之後就有獲利了結的賣壓出籠，使金價隨之快速走低，終場僅小漲0.75%收在每盎司2356.2美元，低於周四的2399收盤價。

渣打銀行日前提醒，民眾仍要小心金價過熱的問題，比起現在快到2400的價位，渣打較保守預期金價未來一年的目標價僅在2200。其他金融業高層則分析

提醒，觀察金價未來走勢，要看三個面向，除了地緣政治避險需求，通膨也會帶動金價需求，包括中東、烏克蘭近來情勢惡化，還有中國人行增持黃金買盤，均為強化近來金價上漲動能的主因。

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