新壽攻綠色保單 推ESG投資型商品

為讓國人理財之餘，也能夠兼顧環保，新光人壽推出台灣首檔投資型保單連結ESG境外結構型商品，亦是新壽睽違十年再度推出澳幣計價保單，該保單開賣二天，就已吸引超過新台幣3億元的資金規模。

ESG已蔚為風潮，目前食衣住行育樂皆充斥ESG新生活型態，就連投資也不例外。其中，綠色債券屬於主題債券的一種，企業發行債券所募得的資金，將專門用於綠色投資計畫，包括降低溫室氣體排放、環保科技、發展潔淨能源等。

為了讓保戶既能投資，也能夠做環保，新光人壽推出「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，為台灣第一檔投資型保單連結ESG境外結構型商品，募集期間到4月30日，結構型商品是由法國第一大銀行－法國巴黎銀行集團保證，以澳幣計價的綠色債券與連結那斯達克100 ESG指數（NASDAQ-100 ESG Index ®）選擇權組合，投資標的運用期為八年。

年金累積期間，將躉繳保險費扣掉保險費用後，淨投資本金將投入滿期一次給付結構型商品，一方面買進綠色債券，領取固定債息；另一方面將部分債息買進選擇權，支付權利金。保戶持有至投資標的運用期滿且發行機構或保證機構沒有違約，即可領回淨投資本金及固定配息，若滿足支付紅利配息條件，還可享有額外紅利配息。年金給付期則可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是保證期間10年/15年/20年等分期給付方式。

新壽指出，「穩萬利」為躉繳型商品，費用透明且簡單，繳交保險費時，僅扣除4%的保費費用，沒有額外的保單管理費、部分提領費用、解約費用等其他費用。計價貨幣為澳幣，適合旅遊移民、累積教育基金、儲存退休金等有外幣需求者。

另外，募集期間新光人壽保戶每投資等值1萬美金，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹木，森林對於地球生物多樣性及豐富性有相當的重要性，它孕育了全球10%的植物物種、12%的哺乳動物物種、16%的爬行動物物種和17%的鳥類物種，然而，該森林正因人類的經濟活動快速消失，透過復育造林以實際行動許下守護環境的承諾。

新光人壽攜手法國巴黎銀行實現保戶財富期待，也為下一代擘劃一個美麗的地球。

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