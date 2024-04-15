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玉山永續發展債 納生物保護議題

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山銀行發行台灣第一檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券。圖為玉山瓦拉米。玉山銀行／提供
玉山銀行發行台灣第一檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券。圖為玉山瓦拉米。玉山銀行／提供

為促進永續生態發展，達成自然正成長（Nature Positive）目標，玉山銀行於10日發行台灣第一檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券，將所募資金投入再生能源發展、農林資源保育及維護生物多樣性等相關計畫，首度將生物多樣性議題納入債券募集資金的投資計畫中，於推動永續投資時同步展開生物保護、復育的行動。

據統計，玉山自2017年發行國內首批綠色債券起，截至目前，總發行金額已逾新台幣250億元。

玉山依循規範取得櫃檯買賣中心永續發展專項資金債券資格認可，以及第三方機構評估報告。自2017年發行國內首批綠色債券起，年年發行永續發展債券，總發行金額已逾新台幣250億元，為國內永續發展債券發行規模最大、檔數最多的金融業者。

透過不斷延伸資金運用範疇、擴大環境及社會友善執行計畫，展現深化、廣化永續金融的決心。

玉山為全球首批加入TNFD（自然相關財務揭露Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）先行者，承諾於2025年前依據TNFD架構進行資訊揭露。玉山自2014年起即與慈心基金會執行「玉山瓦拉米」專案，鼓勵在地農民轉型有機友善耕作，迄今累計收購逾34萬公斤有機米，以棲地營造守護台灣特有種動植物，同時改善原鄉部落生計。

此外，2022年起與台灣大學啟動「十年樹木，百年樹人」計畫，十年內種植十萬棵台灣原生柏木，並同時執行小米復育計畫，成功將28種台灣的小米品種從美國引回台灣完成復育。

透過內部與外部合作與資源整合，共同守護台灣這片土地與人文環境。

玉山銀行董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略」，面對極端氣候，若能保有越豐富的自然資源及物種，就越有韌性對抗氣候變遷。

玉山結合金融本業，透過政府、產業、學界的跨界合作，回應複雜的生物多樣性議題。未來也將持續發揮正向影響力，期望為美麗的台灣與永續的地球盡一份心力。

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