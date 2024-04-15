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網路投保壽險業新戰場 前二月件數逾15萬件...成長42%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險業開闢新戰場，近年積極發展網路投保。圖／聯合報系資料照片
壽險業開闢新戰場，近年積極發展網路投保。圖／聯合報系資料照片

壽險業開闢新戰場，近年積極發展網路投保，今年前二月壽險業網路投保達15.1萬件，年增42%，銷售最好的前三大為台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽。對此，壽險業者認為數位轉型為每家公司不可避免的營運趨勢，網路投保也可為壽險業帶來三大利多。

據金管會統計，今年前二月保險業網路投保件數達121.8萬件、保費收入達8.3億元，雙創自2020年有逐月統計以來的同期新高。其中，前二月壽險業網路投保達15.1萬件，年增42%，網路投保初年度保費達0.9億元，年增36.1%，銷售最好的前三大為台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽。

近年來壽險業也積極開發網路投保業務，台灣人壽表示，主要有三大原因，第一，因應民眾數位偏好日益增長，滿足數位保險需求；第二，設計CP值高、基本款的保險商品吸引年輕新戶，網路投保不需透過業務人員服務，可減少通路費用、佣金成本，提供較低保險費率的商品；另外，24小時隨時隨地可保，簡便流程三至五分鐘即可完成的特性，非常適合講求快速便利或資金較有限的年輕小資族；第三，發展碎片化、組合式商品或新型態保險創新服務模式。

富邦人壽則表示，數位轉型為每家公司不可避免的營運趨勢，隨著客戶對於便利性和及時性的需求日益增加，數位原生族群的崛起，透過網路投保的特性客戶隨時隨地可滿足客戶對保障的需求，縮短了客戶與保險公司的距離，也加速提升對客戶服務的即時性。

觀察壽險業網路投保趨勢，以件數來看，2023年除了旅平險以外，第二至第四名依序為傷害險、壽險（含定期壽險、小額終身壽險）、年金險。

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