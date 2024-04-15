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智慧經營／宏泰人壽董座李啟賢 四方向變革 用數字說話

經濟日報／ 戴玉翔
宏泰人壽董事長李啟賢。記者林俊良／攝影
宏泰人壽董事長李啟賢。記者林俊良／攝影

2022年開始，新冠肺炎疫情肆虐、國際政經環境動盪不安、美國猛烈升息、外匯避險成本居高不下，對於宏泰人壽財務狀況造成極大的衝擊，致使資本適足率（RBC）及淨值比未能通過法令要求。但在新任董事長李啟賢帶領下，經營團隊積極變革，也讓宏泰人壽2023年底資本適足率及淨值比等各項財務指標皆順利達標。

釐清權責 內控到位

今年是宏泰人壽成立30周年，李啟賢也期盼同仁「用數字說話」，共同迎戰2026年IFRS17新制，邁向下一個30年。

李啟賢於2023年加入宏泰人壽，其在金融圈資歷完整，最開始在台北市稅捐處任公務員，隨後轉赴至證期局前身證管會服務，從基層一路升至證期局局長退休，後來轉任櫃買中心任總經理、代理董事長，也曾擔任證交所總經理、董事長、華南永昌證券董事長等職務，對台灣證券及期貨市場制度發展、法規修訂及資本市場管理等相當熟悉，實務經驗豐富。退休後，受宏泰集團掌門人林鴻南邀請轉戰保險業，開啟人生事業新版圖。

李啟賢表示，他是一個比較講究「結果論」的人，當內控實施到位、權責弄清楚，建立一個完整的機制，剩下的就放手給同仁發揮，同時將績效與獎金連結，他常常告訴同仁「要用數字說話」，想要的就要靠自己去爭取，去年因為公司有獲利，當然也會與員工共享，讓員工與公司一同成長。

為使績效提升，李啟賢也做出多變革與目標，首先，落實各委員會機制，訂定各項保險利潤檢測機制及必要的風險控管措施，確立利潤成長（Profitable Growth）模式與文化；其次，建立客群行銷可行、長久經營的業務銷售模式；第三，2024年預計撙節行政相關費用2,800萬元；第四，在達成財務預算前提下，投資部分提升股債息經常性收入。

限額控管 提升效益

外界也好奇李啟賢為何會跳脫舒適圈，從證券業轉戰保險業，他也說出自己的心路歷程，最開始他也不認為自己會到保險業工作，因為從來沒接觸過，而且他以前從來不打沒把握的仗，但是在大老闆（林鴻南）多次邀請下，李啟賢最終點頭答應這項全新的挑戰，他認為大老闆之所以看中他，也是因為信任自己不會亂搞，加上想給公司帶來不一樣的觀點及方向。

宏泰人壽除了保險本業之外，很大一部分收益來自於投資，而投資正好是李啟賢較為熟悉的部分，保險本業則由擁有精算師執照的宏泰人壽總經理湯維華來經營，在大家各司其職之下，果然成功扭轉頹勢。

而台灣壽險業即將在2026年正式接軌IFRS17，新制度除了財務報表呈現的不同外，保險業的商品策略、通路策略、投資配置、風險管理等都有所不同。李啟賢表示，「目前我們財務相關指標皆已達標，而前瞻性觀點的預防工作很重要，為使財務數字維持穩定，未來將持續強化風險管理機制，透過限額控管達到預先警示之效果並降低整體淨值的可能波動程度」。

李啟賢也提到宏泰人壽三大未來發展方向，第一，提升投資效益：以投資收益為後盾，縮小利差缺口，同時對資金進行有效分配，有效控管投資風險，降低對公司的淨值及RBC比率的影響；第二，降低保單成本：如今保障型商品約占公司新契約保單的六成，將持續以保障型為商品策略核心，並針對退休規劃族群所需的利變型壽險商品市場有一定程度的參與，藉由在商品面的種種努力，極大化合約服務邊際（CSM）；第三，強化財務分析及風險管理機制，各項作業將更為嚴謹，透過標準化的控制，以順利達成營運目標。

保險 宏泰人壽

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