專家教你保／寵愛媽咪 善用保險建防護網
5月，盛夏將臨，亦是充滿感恩與溫馨的月份。無論是職業媽媽、全職媽媽或獨立扶養孩子的單親媽媽，都應暫時停下忙碌的腳步，檢視自己的健康醫療、退休等保障規劃是否完備，忙著照顧家人之餘，也要多愛自己一點，透過保險搭起各階段防護罩，照顧自己及家人，提升晚年生活幸福享退，讓我們一起「保備」媽咪，幸福加倍。
其實不僅只是媽媽，父母都是孩子最重要的生活支柱，保險絕對要優先檢視爸媽的保障，做到先保大再保小的原則。除了基本的壽險及醫療險必備外，可搭配實支實付、重大傷病與癌症險等附約讓醫療保障更完整。此外，在即將邁入超高齡社會的當下，好的終身醫療險絕對能為晚年的醫療照護帶來更多保障，如台灣人壽珍好好醫療帳戶終身健康保險就是具還本型、提供無理賠增值，且涵蓋醫療、手術等多元保障不錯的終身醫療險選擇。
媽媽在基本醫療險備齊後，人生各階段還需加強什麼保障？對於剛新婚且有打算生小孩的準媽媽而言，增加具涵蓋門診及住院的手術險相當重要，且孕期意外風險高，特別是有開車、騎車或工作常出差等需求者，更應提高意外險保障，提醒準媽媽們計畫懷孕前就要先完成投保，避免因懷孕狀況難以預估影響承保，導致權益受損。
隨著年齡增長與工作年資增加，家庭收入也逐漸穩定，此階段的三明治媽媽們除需照顧自身家庭外，也可能面臨長輩的照護需求，肩上的壓力更顯繁重，建議適時地提高重大傷病及癌症險保障的比重，並增加壽險保額至足以支應大部分家庭開銷。此外，該階段保險規劃的另一個重點絕對是長照險，妥善的長照準備才不會在風險來臨時成為孩子的負擔。
50歲後孩子們漸長獨立，此階段待退休媽媽則面臨能否安穩退休享受生活。在醫療及長照險皆完備後，建議選擇具穩定成長且快速累積資產的利變型壽險來規劃，也能兼顧財富傳承子女，讓愛延續守護家人。
（本文由台灣人壽震宏通訊處行銷主任蘇昱如提供，記者楊筱筠採訪整理）
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