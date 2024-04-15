退休準備 外幣收付商品另類選擇

內政部最新統計，去年65歲以上超高齡老年人口占比高達20％，全台22個縣市中，有六個縣市的65歲以上長者占總人口超過兩成，等同這些縣市提早進入國際定義的超高齡社會，國發會更預期2025年台灣就將進入超高齡社會，壽險業疾呼民眾要避免「未富先老」，提早做好準備。

假設手中有外幣且想要資產規劃的保戶，可以透過外幣保單準備資產規劃，外幣收付的增額型保單，可以協助保戶同步增值保障以及資產。壽險業者指出，利率變動型壽險具有宣告利率機制，相較傳統固定利率的壽險，由於宣告利率可以根據市場利率變化變動，上升時，可以有機會享受到增值回饋金，進一步增值手中保單價值，加上利率變動壽險提供壽險保障，可以補足不可預見的風險缺口，兼具壽險保障、資產累積、財富傳承。

也可以透過外幣收付的還本型保單，定期領取生存保險金，作為退休後的日常開銷之用，或是透過外幣收付的投資型保單，讓專家協助規劃資產配置與買賣時機點。

另外，如果想分散退休後的疾病風險，則可以加強癌症一次給付保障，同時可以透過實支實付商品減輕醫療費用負擔，還可以考慮布局長照險。

年輕族群則可先布局意外及重大疾病險，壽險可選擇10年、20年或30年期的壽險商品，透過拉長繳費年期，降低壓力；假設上有老下有小，則可考慮透過一年期定期壽險提高保障，以及提高重大疾病與住院醫療險保額。