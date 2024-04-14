元大期建置完善防詐機制 締造安全防護網

根據刑事局統計，2023一整年民眾「被詐騙」金額累積高達89億元，創史上新高；警政署另一份統計發現，詐騙案件發生態樣前3名，依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」，其中「假投資」已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名。隨著金融市場的蓬勃發展，金融詐騙手法也日益翻新，往往讓人難以分辨真偽，導致不少投資者遭受損失，投資者的資金安全與交易信心受到嚴峻考驗。元大期貨(6023)積極履行企業社會責任，建置網站防詐機制外，優化官網防詐專區及加強防詐宣導，於各項管道揭露防詐知識，加強網路防範措施，打造安全可靠的交易環境。

近年來，金融詐騙案件層出不窮，架設佯稱公司的釣魚網站、投資型詐騙、假中獎通知、仿冒名片佯稱業務員…等類型愈發猖獗。其中，「投資型詐騙」往往以「保證獲利」、「高額回報」等話術為誘餌，引誘交易者進行交易，但實際上是非法行為最終將損失慘重，應提高警覺；元大期貨提醒投資人，在進行投資理財前務必停看聽，注意風險，審慎確認所為投資或交易透過合法金融機構進行，對市場上提供的各式各樣投資訊息也要小心謹慎、步步為營，以免落入有心人士的陷阱當中，以維護自身投資權益及保障財產安全，切勿將帳號、身分證字號等個人資料及自身財物，提供給來路不明的網站或於該類網站進行會員註冊，以免洩漏個人資料。

元大期貨秉持著「安全、透明、穩健、創新」的經營理念，持續致力建立公平、開放的交易環境，不斷提升服務水準，並為交易者提供全方位的服務和保障。宣導防詐專區的設立，是元大期貨持續努力的一部分，進一步提升客戶對防詐的意識，提供詐騙預防、辨識及應對措施，保障客戶的權益，共同促進金融市場的健康發展。

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