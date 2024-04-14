「以房養老」七銀行第1季掛零 合庫銀市占率逾三成穩居龍頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國銀辦理「以房養老」業務兩樣情。 圖／聯合報系資料照片
國銀辦理「以房養老」業務兩樣情。 圖／聯合報系資料照片

國銀辦理「以房養老」業務兩樣情。金管會最新公布統計顯示，2024年第1季國內有16家銀行開辦以房養老業務，其中竟有七家業者第1季業績掛「蛋」；反觀以房養老業務龍頭合作金庫，首季不論件數或核貸額度，市占率均突破三成，拓展業務態度相當積極。

與去年底相較，今年第1季開辦以房養老業務的銀行多了台中商銀（2812）一家，從去年15家增至16家。金管會數據指出，包含新加入的生力軍台中商銀在內，今年第1季與去年第4季相較，有七家銀行以房養老新增件數與核貸金額全都掛「蛋」，包括台灣中小企銀、高雄銀行、台新銀行、上海商銀、陽信銀行與玉山銀行；顯示逾四成三業者，首季業績全都呈現「停擺」狀態。

國銀第1季底以房養老業務概況 圖／經濟日報提供
國銀第1季底以房養老業務概況 圖／經濟日報提供

截至今年第1季底，16家國銀合計辦理8,064件以房養老業務，核貸額度458億元，較去年底增加226件、14億元。

今年第1季承作業務較積極業者，包括合作金庫、不動產專業銀行土地銀行，第一銀行、華南銀行、台灣銀行等公股行庫。

截至今年第1季底，合庫累計核貸件數達2,819件，額度174.01億元，蟬聯冠軍；第1季新增75件以房養老業務，核貸額度增加4.21億元，單季增量同樣居冠。

排名第二的土銀，第1季底累計核貸2,253件、核貸金額108.1億元。不過若以增量來看，土銀第1季新增件數43件，略為落後華銀的44件；核貸金額增加2.27億元，也低於一銀的3.21億元。

以核貸額度而言，一銀累計核貸66.33億元、排名第三，核貸件數955件。不過，一銀今年第1季新增40件以房養老業務，新增核貸額度3.21億元，僅次於合庫、排名第二。

今年第1季底，華銀累計核貸1,241件、金額63.09億元，以金額而言排名第四；首季新增44件、金額增加2.02億元。

以房養老 第一銀行

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