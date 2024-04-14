「以房養老」七銀行第1季掛零 合庫銀市占率逾三成穩居龍頭
國銀辦理「以房養老」業務兩樣情。金管會最新公布統計顯示，2024年第1季國內有16家銀行開辦以房養老業務，其中竟有七家業者第1季業績掛「蛋」；反觀以房養老業務龍頭合作金庫，首季不論件數或核貸額度，市占率均突破三成，拓展業務態度相當積極。
與去年底相較，今年第1季開辦以房養老業務的銀行多了台中商銀（2812）一家，從去年15家增至16家。金管會數據指出，包含新加入的生力軍台中商銀在內，今年第1季與去年第4季相較，有七家銀行以房養老新增件數與核貸金額全都掛「蛋」，包括台灣中小企銀、高雄銀行、台新銀行、上海商銀、陽信銀行與玉山銀行；顯示逾四成三業者，首季業績全都呈現「停擺」狀態。
截至今年第1季底，16家國銀合計辦理8,064件以房養老業務，核貸額度458億元，較去年底增加226件、14億元。
今年第1季承作業務較積極業者，包括合作金庫、不動產專業銀行土地銀行，第一銀行、華南銀行、台灣銀行等公股行庫。
截至今年第1季底，合庫累計核貸件數達2,819件，額度174.01億元，蟬聯冠軍；第1季新增75件以房養老業務，核貸額度增加4.21億元，單季增量同樣居冠。
排名第二的土銀，第1季底累計核貸2,253件、核貸金額108.1億元。不過若以增量來看，土銀第1季新增件數43件，略為落後華銀的44件；核貸金額增加2.27億元，也低於一銀的3.21億元。
以核貸額度而言，一銀累計核貸66.33億元、排名第三，核貸件數955件。不過，一銀今年第1季新增40件以房養老業務，新增核貸額度3.21億元，僅次於合庫、排名第二。
今年第1季底，華銀累計核貸1,241件、金額63.09億元，以金額而言排名第四；首季新增44件、金額增加2.02億元。
▪ 房市又熱買房要快？專家曝真實數據：別被騙了
▪ 她租套房被房東問「是否願意買下來？」 2因素讓眾人勸：母湯
▪ 他讚重劃區優點多「住過回不去」 引兩派激辯：有些廢到笑
▪ 大地震震裂牆壁、水塔損壞 房東一句話引起眾人撻伐
▪ 地震時公寓高樓層比低樓層安全？ 他搬出家人是土木技師：原理上沒錯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言