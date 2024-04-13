美降息將遞延效應 銀行美元定存利率喊到7%

美國3月CPI數據超過預期，市場預期聯準會（Fed）降息時程將遞延；美元可望維持高利率較長時間，多家銀行打鐵趁熱、續推高利美元專案，定存利率最高喊到7％，多家銀行針對存款50萬到100萬美元的高端客戶，給出5到6％美元定存利率方案，搶攻高端客戶商機。

滙豐銀推出的新貴賓美澳雙幣優利定存，年息高達7％，定存期別3個月，只要是合格私人銀行新戶或是卓越理財尊尚新戶，單筆起存3萬美元，單一客戶最高承作門檻為50萬美元。假設是卓越理財新戶，則可以選擇3個月天期6.4％的美元定存方案。

永豐銀推出新尊榮理財貴賓美元優利定存方案，只要是新戶，臨櫃以新資金承作專案，存款10萬美元可享有3個月天期6.2％美元高利定存利率，35萬美元享有6.5％、100萬美元則達6.8％，專案活動僅到4月底為止。

星展銀推出星滿利外幣定存，其中美元定存給出兩種天期方案，最高為1個月天期的5.6％，次之為3個月天期的5.4％，僅提供豐盛理財客戶與豐盛私人兩大類客戶，定存活動起存門檻5萬美元、最高50萬美元，豐盛私人客戶存款天花板可調高至100萬美元。

這波美元高利專案中，還有高利活存。台新銀Richart推出美元活存4.4％方案，該專案每人承作美元餘額計算上限為40萬美元，超過餘額部分回歸台新銀相關牌告利率計算。

渣打銀4月起推出優美升活美元活存專案，年息最高加碼5.8％，只要在官網完成登錄，如果是往來資產等值300萬元的優先理財客戶，可以拿到5.3％美元活存，往來3,000萬元以上的優先私人理財客戶可拿到5.6％。如果累計換匯金額達等值5萬美元，可以再額外加碼0.2％，最高美元活存達到5.8％，單一客戶優惠上限為35萬美元。

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