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台幣一周貶2.36角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
過去一周，新台幣匯率累計重貶2.36角，貶值幅度為0.73%。 聯合報系資料庫
過去一周，新台幣匯率累計重貶2.36角，貶值幅度為0.73%。 聯合報系資料庫

美國通膨降溫速度不如預期，市場憂心聯準會6月降息機率下滑，熱錢連兩日大舉匯出，昨（12）日至少落跑9億美元，投信也持續加碼海外債券；土洋資金齊匯出，令新台幣匯率貶值壓力沉重，終場貶值8.2分，收32.293元，連兩貶並為五個月新低，成交量18.71億美元。

過去一周，新台幣匯率累計重貶2.36角，貶值幅度為0.73%。

匯銀主管指出，伊朗與以色列戰事一觸即發，地緣政治升溫，恐進一步助長具避險功能的美元漲勢，不排除新台幣與主要亞幣接下來仍將維持貶勢，預估短期內新台幣匯率將維持32~32.5元區間震盪。

匯銀主管還說，中東煙硝重起，已促使國際油價、金價走揚，新台幣等主要亞幣持續貶值，也可能促使輸入性通膨升溫，需密切留意後續發展。

匯銀主管指出，新台幣匯率昨天在外資與投信聯手買匯下，盤中一度貶破32.3元，最低落於32.301元，最多貶值9分，收盤前出口商進場拋匯，貶值金額縮至8.2分，收在32.293元。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.45%，非美貨幣幾乎全數貶值，其中台灣主要貿易對手國貨幣韓元下挫0.82%，為最弱亞幣，星元也下跌0.27%。新台幣昨日貶值0.25%，仍相對穩定。

匯銀主管指出，美國日前公布3月消費者物價指數（CPI）增速超乎預期，投資人對聯準會6月降息期待被澆了一頭冷水，美元指數、美債殖利率連袂走高。

台幣匯率 新台幣 消費者物價指數

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