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追「創意私房」金流 XREX：2年多收款近3000萬元

中央社／ 台北12日電
藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片。（聯合報系資料照片）
藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片。（聯合報系資料照片）

加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。

網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像，藝人黃子佼遭爆料也是高級會員，持有至少7部未成年性影像，引發軒然大波。

加密貨幣交易所XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文今天在臉書上發文表示，XREX發表一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，以MistTrack、Arkham、BitQuery和 OKLink等區塊鏈分析與幣流可視化工具，追查「創意私房」金流的上下游關係，試圖尋找在真實世界中，消費的「會員」及從中獲得利益的「背後集團」。

他表示，過去很多人都認為，只要金流進入到加密貨幣就是一個斷點；但其實可以從技術上解決這個問題，甚至在傳統調查網域遇到阻礙時，轉往區塊鏈上追查，可以告訴我們更多蛛絲馬跡，讓不法分子現蹤。

報告中分析，創意私房4個用來收款的加密貨幣錢包，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數（可能是會員），合計逾3200次，4個錢包加總共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。

根據報告指出，最新一次資金轉移發生在4月10日晚間11時19分，由OKX交易所轉入第4個收款錢包，意味此錢包仍被頻繁使用、處於活躍狀態。

報告指出，以「入金」的交易筆數和收款的錢包數量而言，「創意私房」的4個錢包之間可能會有所重疊；再細看可能的實際受者，有10個「託管型錢包」從「創意私房」收到超過1萬泰達幣，這10個錢包也頻繁地收到這4個錢包移轉的資金。

黃耀文進一步說，這份27頁報告的完整版本已提供給執法單位，內容包含以下重要資訊，包含使用的區塊鏈分析工具、分析證據的邏輯與流程、可能實際掌握「創意私房」款項控制的錢包、可能的「上游」會員錢包、可能的「下游」實際受益者、可追查「創意私房」相關錢包整理。

XREX在2018年創立，營運與研發中心設於台北，團隊成員包括網路安全、金融科技、法遵和加密貨幣領域的全球專家。

加密貨幣

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