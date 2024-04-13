企業生日快樂／彰銀擴展海外 深耕在地經營

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀總經理周朝崇。 彰銀／提供
彰銀總經理周朝崇。 彰銀／提供

獲利數字是外界檢視一家金融業最直觀的標準，彰銀（2801）從2021年稅前盈餘重返百億元大關後，2022年達130億元，2023年更攻上162億元，是彰銀百年經營來的最顛峰。彰銀總經理周朝崇說，2021年3月就任後，就進行業務、收益及資金運用的結構調整，尤其是在海外分行經營上，要求同仁從吸收存款開始，逐步建立與客戶往來長久的關係，為未來在地經營跨出第一步。

接下來彰銀將更積極布局海外版圖，以每年申設至少一家海外分行為目標。他說，今年4月開業的日本大阪出張所外，澳洲雪梨、加拿大多倫多分行皆緊鑼密鼓籌備中，更加緊評估亞洲其他國家設點的可行性。以下為專訪紀要：

問：2021年上任時提出四大業務推展方向，包括擴增核心業務基盤、拓展海外布局、強化數位金融和財管業務，及實踐永續治理；目前是否達到目標？哪項業務還需要努力？

答：彰銀團隊成就三年內全行獲利、海外分行獲利皆翻倍成長，逾放比率砍半到十年新低的成績，在扎根核心業務層面達成階段性目標，未來將加速擴展海外版圖、拓增多元服務及收益管道，並與客戶攜手邁向永續目標。

就任以來，彰銀經營團隊進行業務、收益及資金運用的結構調整，推動各項策略性的布局與改革，同時以多元支付為核心，開拓如夜市、商圈等場域型金融服務，以及證券、TMU業務等收益管道，讓獲利攀上百年來的巔峰。

2024年累計前二月稅前淨利31.75億元，較去年成長17.4%，是十年的新高點，獲利持續穩健成長。

在海外分行經營上，要求同仁從吸收存款開始做起，逐步建立與客戶長久的往來關係，為未來在地經營跨出一步，加上實施各項逾期放款預警及管控措施，獲利已有所改善，並同步著手海內、外不良債權的清理，彰銀逾放比率由2020年的0.38%砍半降至0.18%，是近十年低點，在扎根核心業務層面達成階段性目標。

問：下一階段的獲利藍圖是什麼？

答：接下來將更積極布局海外版圖，以每年申設至少一家海外分行為目標。除今年4月開業的日本大阪出張所外，澳洲雪梨、加拿大多倫多分行皆緊鑼密鼓籌備中，更加緊評估亞洲其他國家設點的可行性。

其次，為滿足財富管理客戶客製化需求，持續進行「培育專才」、「擴增多元性商品」、「深耕高資產客群」及「布建財管旗艦（示範）分行」等重點策略，以厚實財富管理業務基礎，締造獲利「第二翅膀」。

問：數位化金融隨AI科技、Chat GPT崛起，對彰銀的威脅或挑戰是什麼？彰銀的數位政策如何調整？

答：當有新科技出現時，也是市場重新洗牌的機會。彰銀持續關注市場上新種技術，評估導入應用效益，厚植企業競爭力，面對變革巨浪來襲，並將順應時代發展趨勢，逐步評估AI可運用的範圍，及早培養人員運用AI的能力，加速作業效率及改善現有作業流程，轉將人力投入具創造性的價值服務中。

例如透過AI技術及數據分析可幫助銀行更了解客戶需求和喜好，藉以提供更優質的產品和服務，讓AI技術成為金融業的有利助手。

問：外界認為公股行庫數位化程度似乎不如民營銀行，彰銀數位金融還需要做何種調整才能站穩一席之地？

答：為加速數位通路布局，彰銀陸續進行組織改造，增設新部門，招募資訊MA厚植數位人才，期以充實數位人力資源激盪新技術領域應用，提供客戶更優質的服務品質與顧客體驗。

因應AI新科技，將積極導入AI技術強化數據分析，以進一步了解客戶需求和喜好，開發貼近客戶需求的數位金融商品，增進服務效能，提升服務品質。

彰銀已啟動個銀App升級改版，優化個人網銀功能，提供客戶更直觀、優質之網銀使用體驗，讓用戶享有更便利完善的數位金融服務。

AI 布局 彰銀

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