新台幣跌跌不休收32.293元 週線連5黑
儘管美國3月PPI低於預期，市場仍憂心聯準會不會太快降息，美元指數居高，亞幣持續示弱，新台幣匯率今天盤中貶破32.3元、再探波段低點，收盤收在32.293元，貶值8.2分，台北及元太外匯市場總成交金額18.71億美元，週線連5黑。
美國本週公布的3月消費者物價指數（CPI），增速超乎預期，嚴重打擊市場信心，幾乎澆熄投資人對聯準會（Fed）6月降息的期待，美元指數、美債殖利率連袂走高；即便美國隨後公布的3月的生產者物價指數（PPI）年增2.1%，數據略低於外界預期，仍難有效提振市場信心。
根據央行統計，美元指數昨天強漲後，今天續升0.45%，帶給非美貨幣沉重壓力，亞幣全面走弱，人民幣貶0.01%，日圓跌0.07%，新台幣貶0.25%，韓元則暴跌0.82%。
新台幣兌美元今天開盤價為32.21元，最高32.201元，最低32.301元、改寫近5個月盤中新低。
外匯交易員指出，美債殖利率居高，吸引投信抱著大筆投資款前進海外，加上外資還是偏匯出，新台幣「壓力山大」，本週接連貶破32.1、32.2、32.3元價位，不過出口商拋匯轉趨積極，讓貶勢能夠稍微踩煞車。
新台幣今天同步收週線，本週累計重貶2.36角或0.73%，週線連5黑。
外匯交易員分析，投資人再次修正對聯準會的降息預期，金融市場瀰漫不確定性，美元指數、美債殖利率居高，都令新台幣承壓，並延續緩貶格局。
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