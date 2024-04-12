玉山銀搶頭香 發行兼具再生能源與生物多樣性永續債
促進永續生態發展，玉山銀發行國內第1檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券。玉山銀表示，自2017年發行國內首批綠色債券起，總發行金額已逾新台幣250億元，為國內永續發展債券發行規模最大、檔數最多的金融業者。
根據櫃買中心「綠色證券資訊平台」揭露資訊，玉山銀於10日發行1檔5年期，額度為16億元的可持續發展債券。永續發展債券可分為4大類，包括綠色債券、國內可持續發展債券、社會責任債券、國內可持續發展連結債券。可持續發展債券，是指債券所募集資金全部同時用於綠色及社會效益投資計畫。
玉山銀今天發布新聞稿指出，10日發行國內第1檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券，也是首度將生物多樣性議題納入投資計畫中，於推動永續投資時，同步展開生物保護、復育的行動。
玉山銀指出，身為全球首批加入自然相關財務揭露（TNFD）的先行者，承諾於2025年前依據TNFD架構進行資訊揭露；玉山銀從2014年起與慈心基金會執行「玉山瓦拉米」專案，鼓勵在地農民轉型有機友善耕作，以棲地營造守護台灣特有種生物，同時改善原鄉部落生計。
玉山銀董事長黃男州表示，一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略。面對極端氣候，若能保有越豐富的自然資源及物種，就越有韌性對抗氣候變遷。
玉山銀表示，2017年起發行國內首批綠色債券起，至今總發行金額已逾250億元，是國內永續發展債券發行規模最大、檔數最多的金融業者。
截至今天綠色證券資訊平台統計，今年可持續發展債券共發行4檔、總募集金額達到50億元，玉山銀為今年第4檔，前3檔發行人包括渣打集團與第一商業銀行。
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