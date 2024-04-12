遠東銀獲准申設新加坡分行 金管會：原當地辦事處升格
金管會12日宣布，同意遠東國際商業銀行向新加坡主管機關申請設立新加坡分行。金管會指出，遠東銀考量拓展東南亞市場之重要性，順應國銀在東協市場布局趨勢，以及新加坡與台灣雙邊貿易密切，符合該行南向布局之策略，故規劃該行新加坡辦事處升格為分行，以完善推動國際化布局，擴大海外資產規模。
遠東國際商業銀行海外據點計有1家分行及2家代表人辦事處，分別為香港分行、新加坡及越南代表人辦事處。
金管會表示，目前計有13家本國銀行在新加坡設有分支機構，包括第一商業銀行、臺灣銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、台北富邦商業銀行及上海商業儲蓄銀行等設有12家分行；遠東國際商業銀行設有1家代表人辦事處。
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