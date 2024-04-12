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羅明才再找金控銀行餐敘 金管會澄清未參與

中央社／ 台北12日電

立院財委會召委、國民黨立委羅明才近日要金管會保險局代邀壽險高層餐敘，引發議論，11日羅明才再邀金控銀行業餐敘，銀行局今天澄清，未協助聯繫，亦未出席。

羅明才近日以協助財委會新進立委了解業界動態為由，要金管會保險局代邀壽險公司董事長與財委會立委餐敘，且最後該場餐敘僅藍白立委出席，羅明才並未邀請民進黨立委，遭媒體爆料後，引發關注。

11日晚間羅明才再找金控銀行高層餐敘，再度引起議論，金管會今天發布聲明澄清，餐敘由立法委員辦公室直接與金融業者聯繫，金管會銀行局並未出席。

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